Por Kenyi Peña Andrade

No todos los regresos del Mundial están marcados por vehículos de lujo o grandes recibimientos. El de Maximiliano Araújo fue distinto, mucho más sencillo, pero también profundamente emotivo. Tras culminar la participación de Uruguay en la Copa del Mundo, el extremo volvió a su país y protagonizó una escena que rápidamente conquistó a miles de personas.