El mundo del fútbol quedó atónito. Cabo Verde, esa perla atlántica olvidada por los reflectores del balompié mundial, está a un suspiro de lograr lo impensado: clasificarse por primera vez a un Mundial, algo sumamente histórico para el planeta entero.

Los 'Tiburones Azules’, comandados por Pedro Leitão Brito, más conocido como ‘Bubista’, dieron un paso gigante hacia la gloria. En un partido ajustado y de alta tensión, se impusieron por la mínima ante Camerún (1-0) en casa, ante un estadio que rugió como nunca.

El triunfo, además de histórico, los deja al borde del sueño: lideran el Grupo D y sienten cada vez más cerca el pasaje a su primer Mundial.

🤯🇨🇻 IMPRESIONANTE lo que se armó en Cabo Verde, después del triunfazo 1-0 vs Camerún, que los deja a UN PASO DE JUGAR SU PRIMER MUNDIAL.



Así lo celebraron los hinchas, invadiendo la cancha con BENGALAS.



Qué hermoso, carajo. 👏🏼



pic.twitter.com/LcYUlp2doz — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 9, 2025

El único grito sagrado de la noche llevó la firma de Dailon Rocha Livramento, delantero de raíces neerlandesas pero corazón caboverdiano. Actualmente en las filas del Hellas Verona de la Serie A, este futbolista se ha ganado el respeto con goles y compromiso, convirtiéndose en símbolo de esta generación que se atrevió a creer.

Una vez que se dio el pitazo final, la locura fue total en las tribunas. Los hinchas enloquecieron e invadieron el terreno de juego con bengalas en mano. Si bien falta el último paso, los fanáticos ya están ilusionados con ver a su selección en la Copa del Mundo 2026.