Estos son los 'cracks' más codiciados de Europa

Aunque el último episodio del final de la temporada 2018/2019 en Europa se vivirá este sábado con una auténtica final de la Champions League, los rumores, préstamos, las compras y la venta de jugadores en los cubles ya inició. Por ello, los equipos más grandes del 'Viejo Continente' mueven sus fichas para poder contar con las mejores armas que le aseguren la gloria en la siguiente campaña.

Siguiendo esa línea, el Real Madrid, de la mano de su presidente Florentino Pérez, es el principal protagonista del presente mercado de pases. Los merengues planean gastar una gran millonada para retomar el reinado que ejerció en los últimos tres años en Europa. Se habla de una cifra entre 300 y 400 millones de euros que invertiría el club español para reforzar su plantel.

Asimismo, los jugadores más anhelados y negociables en el mercado de pases para cualquier club de Europa recaen en los nombres de Eden Hazard y Antoine Griezmann. El futuro de ambos se definirá en las próximas horas, días o incluso, semanas. Por el momento, se puede decir que su talento aterrizará en España.

De esta manera, señalaremos a 10 futbolistas que más destacan en el mercado de fichajes por el nivel de pretensión de los clubes y la cantidad a pagar por sus servicios.



Eden Hazard

Hazard disputará la final de la Europa League este miércoles.(Foto: EFE)

‘El mejor jugador del año de la Premier League para los aficionados’, este es el nuevo galardón que ha conseguido Eden Hazard, tras seguir brillando con el Chelsea. Sin embargo, su talento se ha estancado tan solo en la liga inglesa, ya que no ha podido demostrarlo en la Champions. Por ello, sus ojos están puestos sobre otro club en el que pueda repotenciar sus más grandes virtudes y manifestarlas en la máxima competición de clubes en Europa.

Es pretendido por muchos equipos, pero la cantidad a pagar es muy alta. Por ello, la principal opción es el Real Madrid, que tendría que desembolsar al menos unos 100 millones para que Chelsea lo libere. El Bernabéu ya quiere presenciar su mágico juego ofensivo y cerraría la operación luego de la final que disputará Hazard en la Europa League.



Antoine Griezmann

Griezmann se despidió del Atlético de Madrid el pasado 14 de mayo. (Foto: Reuters)

Tras la sorpresiva salida del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann vuelve a tener las puertas abiertas en el Camp Nou. Sin embargo, están surgiendo algunas interrogantes y obstáculos en la operación. Si Barcelona no pone las manos al fuego por el francés y acuerde su fichaje lo antes posible, puede que la historia se repita y los acuerdos caigan.

Y Real Madrid no pierde tiempo. Tras las complicaciones con Barcelona, los merengues han despertado su interés por el goleador francés y es otra de las grandes opciones para reforzar el tridente ofensivo en el Bernabéu. Sea el destino en el que caiga, tendrían que invertir 120 millones de euros para obtener los servicios de ‘El Principito’.

Kylian Mbappé

Según el portal Transfermarkt, Mbappé tiene un valor de 228.2 millones de euros. Foto: (AFP)



La relación entre Mbappé y Real Madrid es una novela europea de nunca acabar. Muchos ya lo imaginan vistiéndose de blanco, pero las últimas declaraciones de ‘Donatello’ lo alejan de España y lo aferran al PSG.

Su talento, juventud y goles han llamado la atención a muchos clubes europeos, entre ellos el Barcelona, Real Madrid y algunos clubes ingleses. Sin embargo, su valor de mercado ronda en 280 millones de euros, una cifra muy elevada, lo cual ha dejado solo a los dos clubes españoles en la guerra. Hasta el momento, sus intentos se siguen frustrando, ya que Mbappé piensa seguir jugando por el PSG.

Paul Pogbá

Pogbá militó cuatro temporadas en la Juventus desde agosto del 2012 hasta agosto del 2016. (Foto: EFE)

Según la prensa inglesa, Manchester United no liberará a Pogbá por menos de 170 millones. Sin embargo, las ofertas continúan llegando desde Madrid con Zidane a cargo y desde Italia con una propuesta difícil de no aceptar.

La última atractiva propuesta la realizó la Juventus, que le declaró la guerra a los merengues para recuperar al volante galo. En Turín están ofreciendo a Alex Sandro y Paulo Dybala a cambio de Pogbá, lo que supera los 100 millones de euros que plantea pagar el club español.



Matthijs de Ligt

De Ligt ha sido una de las más grandes figuras del Ajax en la temporada 2018/2019. (Foto: AFP)

Su gran capacidad defensiva a tan corta edad ha encantado los ojos del mundo. Por ello, es pretendido por el Barcelona y Manchester United para reforzar sus filas; sin embargo, la operación podría caerse debido a sus altas pretensiones económicas y Matthijs de Ligt seguiría jugando por el equipo de sus amores, el Ajax.

Según el diario “Mirror”, United estaba dispuesto a pagar 70 millones por el central, pero este no aceptó. Sus declaraciones lo han posicionado en Barcelona, pero la operación azulgrana no se concreta ni avanza. “Todavía no sé dónde está mi futuro, así que veremos cómo va”, dice De Ligt.



Neymar Santos

Neymar es el futbolista más caro actualmente. (Foto: EFE)



El interés de Real Madrid por Neymar continúa y no para. El club blanco invertiría una excesiva cantidad para tener al brasileño en sus filas. Para ello, pagaría 350 millones de euros por sus servicios.

Sin embargo, esta operación nunca se llega a concluir y queda solo en palabras. También se habló del interés de Barcelona para recuperar a Neymar, pero la cifra millonaria que pide el PSG es exorbitante.



Eriksen

Christian Eriksen es clave en Tottenham y disputará la final de la Champions League. (Foto: Reuters)



El danés es otro de los futbolistas por el cual está interesado el Real Madrid. Ahora mismo Eriksen no piensa en su futuro, debe estar concentrado en la final que sobrellevará este sábado contra el Liverpool. Pero en Madrid ya evalúan cómo convencerlo.

El club blanco invertiría 100 millones de Euros más Dani Ceballos, a cambio de Eriksen. Una propuesta que aún analiza Daniel Levy, presidente del club londinense. Sin embargo, en Bernabéu harán todo lo posible para obtener los servicios del danés y pueda reforzar el medio campo junto a Toni Kroos y Luka Modric.



Rodrigo Hernández

Rodrigo tiene una cláusula de rescisión de 70 millones de euros. (Foto: EFE)

El futuro de Rodri es mera incertidumbre. Su nombre suena mucho en Inglaterra y precisamente en el Manchester City, que ya le ha planteado una oferta, pero él aún no toma una decisión.



El juego de Rodrigo encaja perfectamente en la idea de Pep Guardiola; por eso, los ‘skyblues’ no dudarían en pagar los 70 millones que indica en su cláusula de rescisión. Además, es una cifra muy accesible y pagable para la calidad que mantiene el volante de 23 años.



Luka Jovic

Luka Jovic podría ser próximo jugador del Real Madrid. (Foto: AP)

El fichaje de Luka Jovic es también una de las grandes opciones que tiene en su lista el Real Madrid. Con tan solo 21 años, el bosnio ha brillado vistiendo la camiseta del Eintracht Frankfurt y su talento podría aportar a los galácticos en la siguiente temporada.

Para ello, Florentino Pérez solo tiene que desembolsar 60 millones de euros en el delantero, quien también despertó el interés de Barcelona. Manchester United, Manchester City e Inter de Milán también lo quieren en sus filas.



Giovani Lo Celso

Giovani Lo Celso cerró la temporada con 16 goles. (Foto: AFP)

La gran temporada que ha desenvuelto Lo Celso con el Real Betis lo ha colocado en el centro de atención de Europa. Tras los rumores de la salida de Eriksen hacia Madrid, Tottenham es el equipo más interesado por sus servicios y pagaría 60 millones de euros.

Manchester United también se mete a la pelea por el volante argentino, quien ha sido convocado últimamente a la selección argentina para la Copa América. Eso refleja el gran momento que está atravesando Lo Celso, que en el transcurso de la temporada también provocó que Real Madrid preguntara por él.