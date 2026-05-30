Por Joao Muñoz Tineo

HBO Max y TNT Sports EN VIVO ONLINE: sigue la transmisión oficial del partido entre y por la final de . ¿Cómo ver HBO Max EN VIVO? Para que puedas sintonizar la señal de HBO Max México, tendrás que suscribirte y elegir un plan para que puedas mirarlo vía streaming mediante tablet, PC, celular o Smart TV. O, si cuentas con servicios de televisión o internet con proveedores como izzi, Megacable, Sky o Telmex, es posible que tengas acceso a Max sin costo adicional. ¿Cómo ver TNT Sports? Tienes 2 maneras de ver TNT Sports México, mediante Max o servicios de televisión de paga como: Sky, Dish, izzi, Megacable, Totalplay y Star TV.

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