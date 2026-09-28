El Mundial 2026 cambió la vida de Vozinha para siempre. El arquero de Cabo Verde llegó al torneo con 56 mil seguidores en Instagram y, después de su brillante actuación frente a España, superó el millón. Meses después, su cuenta ronda los 28 millones de seguidores, pero ese reconocimiento también trajo un precio que el veterano guardameta no esperaba pagar: perdió parte de la tranquilidad que tenía antes.

“He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucho menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando”, contó Vozinha en una entrevista con The Observer. El arquero, de 40 años, reconoció que esa exposición constante es uno de los cambios que más le ha costado asimilar desde su histórica participación en la Copa del Mundo.

El propio Vozinha recordó que ni siquiera entendió inicialmente lo que estaba sucediendo con sus redes sociales. Después del empate sin goles ante España, una integrante de CazéTV le mostró su teléfono y le explicó que ya había superado el millón de seguidores. “No tenía ni idea de qué hablaba. Pensé que bromeaba”, relató. Para evitar obsesionarse con el crecimiento de su cuenta, decidió desactivar las notificaciones de Instagram y mantenerse al margen de lo que ocurría en internet.

😯🇨🇻 La SORPRENDENTE CONFESIÓN de VOZINHA tras su FAMA REPENTINA:



❌ "He perdido mi paz, tranquilidad y privacidad".



🔙 "Si tuviera que elegir, me quedaría con la vida que tenía antes". pic.twitter.com/blgSbCNAuL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 28, 2026

La fama también llegó hasta su familia en Cabo Verde. Según contó el arquero, hinchas comenzaron a acudir diariamente a la casa de su madre para pedirle fotografías o simplemente conversar con ella. Su padre, en cambio, optó por mantener una mayor distancia. “No estoy allí, así que no puedo ayudarlos. Tienen que aprender a vivir con la situación y a poner límites”, explicó Vozinha sobre el nuevo escenario que enfrentan sus padres.

Vozinha también dejó una reflexión que resume el contraste entre su nueva realidad y la vida que llevaba antes del Mundial. “Mucha gente quiere ser famosa y tener una presencia pública, pero solo ven el lado positivo de esa realidad”, señaló. Y fue todavía más claro cuando le preguntaron qué vida elegiría si pudiera hacerlo: “Para ser sincero, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la que tenía antes”. El Mundial le abrió las puertas de la fama y también una nueva etapa en Colo Colo, pero el arquero descubrió que ser reconocido en todo el mundo también significa despedirse de una parte de la tranquilidad que antes daba por sentada.

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