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Resumen

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El arquero de Cabo Verde pasó de ser casi un desconocido fuera de su país a convertirse en una figura mundial. (Foto: Soccer Bullet)
El arquero de Cabo Verde pasó de ser casi un desconocido fuera de su país a convertirse en una figura mundial. (Foto: Soccer Bullet)
Por Marco Quilca León

El Mundial 2026 cambió la vida de Vozinha para siempre. El arquero de Cabo Verde llegó al torneo con 56 mil seguidores en Instagram y, después de su brillante actuación frente a España, superó el millón. Meses después, su cuenta ronda los 28 millones de seguidores, pero ese reconocimiento también trajo un precio que el veterano guardameta no esperaba pagar: perdió parte de la tranquilidad que tenía antes.

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