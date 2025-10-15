Ver Herediano vs. LDA Alajuelense EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Carlos Alvarado Villalobos por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga Promerica 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 15 de octubre de 2025, a las 9:00 de la noche (hora peruana), que son las 11:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 8:00 PM de Costa Rica y las 4:00 AM de España. ¿Dónde ver? FUTV transmite el partido para todo Costa Rica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

