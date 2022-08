Un partido vibrante. Herediano se enfrentará a Pacific por el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2022 este martes 23 de agosto desde las 19:15 horas (hora peruana). Aquí podrás enterarte de todas las incidencias en vivo y en directo.

Un duelo que no se ha definido al cien por ciento en la ida. Herediano lleva la ventaja tras ganar por un gol a cero a Pacific FC, por lo que deberá mantener la ventaja para llegar a los cuartos de final.

Herediano vs Pacific: horarios en el mundo

Si vives en Perú, Colombia o Ecuador puedes verlo a partir de las 19:15 horas. Si te encuentras en Argentina, Uruguay o Brasil podrás seguir la transmisión desde las 21:15 horas.

Para todos aquellos que se encuentren en España podrán seguir este partido desde las 02:15 horas del miércoles 24 de agosto. Finalmente, Chile y Uruguay tendrán el horario de las 20:15.

Herediano es uno de los equipos más importantes de Costa Rica, tras tener más de cien años de historia. En el ámbito local, el histórico club ocupa el primer lugar de su grupo en la liga costarricense con 19 puntos.

Herediano vs Pacific: canal de TV Online

Para ver el partido entre Herediano vs Pacific hay dos opciones en los canales de habla hispana. Si te encuentras en México y Centroamérica puedes verlo por Fanatiz y Fox Sports. Si vives, en Sudamérica podrás seguir este partido del fútbol español vía StarPlus.

Por el otro lado está Pacific FC. El equipo canadiense se ha convertido en un club destacado dentro de la primera división del país. En 18 partidos ha conseguido 32 unidades y se ocupa en la segunda posición de su liga.

Además de Herediana y Pacific FC, se jugará otros siete partidos. Tauro vs. Sporting San Miguelito, Diriangén vs. Comunicaciones, Motagua vs. Cibao, Alianza vs. Verdes, Cartaginés vs. Real España.