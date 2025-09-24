Hernán Barcos, tal cual ocurrió en el encuentro de ida, sería el ‘9′ titular de Alianza Lima ante la Universidad de Chile en Coquimbo, por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Pese a que Paolo Guerrero ya se encuentra apto, y viajó con el plantel blanquiazul, el entrenador Néstor Gorosito apostaría por el ‘Pirata’, quien se mostró muy motivado en la previa del citado encuentro.

“La idea es seguir haciendo historia. Sabemos que no será fácil, pero tenemos con qué ganar”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Estamos bien, llegamos tranquilos. Toca descansar y pensar en el jueves, esperamos hacer un gran partido”, añadió el experimentado delantero.

En el encuentro de ida, jugado en Matute, Alianza Lima y la Universidad de Chile empataron sin goles.

La vuelta, a jugarse sin público por la sanción impuesta a la ‘U’, se disputará este jueves 25 de setiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

