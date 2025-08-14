El delantero de Alianza Lima considera también que el resultado pudo ser mayor sobre la Universidad Católica de Quito por Copa Sudamericana.
Redacción EC
dio el primer paso para avanzar a los cuartos de final de la , tras vencer en Matute 2-0 en el duelo de ida de octavos ante la Universidad Católica de Quito con doblete de Alan Cantero.

Pese a no anotar, el ingreso del ‘Pirata’ Hernán Barcos fue fundamental para desequilibrar a los zagueros rivales, quienes cometieron errores que fueron aprovechados por los blanquiazules.

Fernanda Huapaya

En ruenda de prensa, el experimentado delantero argentino destacó el trabajo hecho por el equipo de La Victoria, pero destaca que no se ha conseguido nada aún.

“El resultado pudo ser mayor, así como ellos también pudieron anotar. Creo que fue un resultado justo. El 2-0 no dice nada y tenemos 90 minutos para jugar en Quito y traernos la clasificación”, dijo Barcos en rueda de prensa.

“No nos podemos confiar y creer que ya está, es lo mismo que nos pasó con Gremio; toca ir y cerrar allá”, añadió.

El duelo de vuelta se jugará en Quito el próximo miércoles 20 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

