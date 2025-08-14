Alianza Lima dio el primer paso para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras vencer en Matute 2-0 en el duelo de ida de octavos ante la Universidad Católica de Quito con doblete de Alan Cantero.

Pese a no anotar, el ingreso del ‘Pirata’ Hernán Barcos fue fundamental para desequilibrar a los zagueros rivales, quienes cometieron errores que fueron aprovechados por los blanquiazules.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

En ruenda de prensa, el experimentado delantero argentino destacó el trabajo hecho por el equipo de La Victoria, pero destaca que no se ha conseguido nada aún.

“El resultado pudo ser mayor, así como ellos también pudieron anotar. Creo que fue un resultado justo. El 2-0 no dice nada y tenemos 90 minutos para jugar en Quito y traernos la clasificación”, dijo Barcos en rueda de prensa.

“No nos podemos confiar y creer que ya está, es lo mismo que nos pasó con Gremio; toca ir y cerrar allá”, añadió.

🗣️ Declaraciones de #HernánBarcos, jugador de #AlianzaLima



"Hay que ir a Quito y aguantar allá, nadie espera que el compañero se lesione hay que estar preparado, representamos al Perú y tenemos que hacerlo lo mejor posible"#L1Radio



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉… pic.twitter.com/DqY1og8Uy0 — L1MAX (@L1MAX_) August 14, 2025

El duelo de vuelta se jugará en Quito el próximo miércoles 20 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.