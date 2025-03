Pese a ser un referente y para muchos ídolo de Alianza Lima, Hernán Barcos tomó la palabra para referirse a las chances de los demás clubes peruanos que competirán tanto en la Copa Libertadores como Copa Sudamericana.

‘El Pirata’ destacó que todos cuentan con jugadores de jerarquía y la experiencia suficiente para alcanzar los objetivos en la fase de grupos.

“¿Por qué Cristal no le puede ganar a Palmeiras? Son once contra once, y sí puede. La ‘U’ también puede ganarle a River tranquilamente", dijo Barcos en declaraciones en L1 Max.

“Si los equipos peruanos empezamos a confiar en nosotros mismos y darle ese toque de jerarquía... hay que creer y convencerse de que sí se puede”, añadió.

Como se recuerda, el último lunes quedaron definidas las series de grupos de ambas competiciones continentales que iniciarán la primera semana de abril, tras el receso por selecciones.