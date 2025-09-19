Hernán Barcos comandó el ataque de Alianza Lima ante la Universidad de Chile, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Matute que culminó 0-0.
‘El Pirata’ lamentó el resultado en casa, pero confía en conseguir el pase a las semifinales en Coquimbo el próximo jueves.
“Un sabor amargo por cómo se da el partido. Lo fuimos a buscar constantemente, pero la llave está abierta, sabemos que es una cancha difícil, pero tenemos un buen equipo y podemos ir a ganarlo allá”, comentó el experimentado futbolista.
“Necesitábamos ganar, no se pudo, creo que en el primer tiempo hicimos los méritos para ganar, nos faltó un poco más de profundidad. En el segundo no jugamos tan bien, ellos tuvieron un poco más el control”, añadió Barcos.
Por otro lado, se refirió a lo que será definir la serie a puertas cerradas, por la conocida sanción impuesta contra la Universidad de Chile en su pasada serie ante Independiente.
“Es feo jugar sin público, es lo que hay y tenemos que enfrentar el partido de cualquier manera. Para ellos también será difícil”, finalizó.
