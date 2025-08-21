Los delanteros de Alianza Lima recordaron a su ex compañero de equipo, tras conseguir el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Los delanteros de Alianza Lima recordaron a su ex compañero de equipo, tras conseguir el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Redacción EC
Redacción EC

alcanzó una histórica clasificación a los cuartos de final de la , tras superar en la ronda de octavos a la Universidad Católica de Quito.

La serie se cerró en Ecuador el último miércoles y el vestuario blanquiazul fue una fiesta.

Uno de los más efusivos fue el argentino Hernán Barcos quien, acompañado de Kevin Quevedo, tuvo una especial dedicatoria para su quien hasta hace unos días fue parte del plantel de Alianza Lima, Erick Noriega.

“Para ti, Samurai”, se oye decir a los futbolistas blanquiazules quienes también bromearon con que el nuevo mediocampista de Gremio de Porto Alegre los abandonó.

Si bien el próximo rival de Alianza Lima debería salir de la serie entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile, esta llave queda en suspenso, luego de los lamentables hechos de violencia, suscitados el último miércoles en Argentina.

La Conmebol aún no ha tomado una determinación, pero se especula que ambos clubes pueden ser descalificados del torneo y los blanquiazules podrían acceder directamente a las semifinales.

