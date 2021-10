Hernán ‘Bolillo’ Gómez vuelve a ser requerido por una selección, esta vez por la de Honduras. El técnico fue presentando en conferencia de prensa el miércoles 20 de octubre. En sus primeras declaraciones admitió que el reto de clasificar al Mundial es complicado.

“Los directivos saben que yo vine acá, más que por lo económico, por el reto, porque creo en los jugadores, en la selección, aunque no quiere decir que clasificaré a Catar”, admitió el DT en la rueda de prensa de presentación.

“Estoy acá porque siempre he tenido confianza en la selección de Honduras, siempre que la enfrenté y que la vi jugar me pareció una selección con carácter, personalidad y amor propio. Vamos a luchar y no nos vamos a entregar”, agregó el DT.

La federación de Honduras terminó la vínculo con el uruguayo Fabián Coito tras la caída de Honduras al último lugar del octagonal con 3 puntos luego de perder 2-0 de local ante Jamaica el último juego.

La tabla la encabeza México con 14 puntos, seguido por Estados Unidos (11), Canadá (10), Panamá (8), Costa Rica (6), Jamaica y El Salvador (5). Honduras es colista con 3 unidades en seis partidos.

Gómez ha sido mundialista con Colombia (Francia-1998), Ecuador (Corea del Sur y Japón-2002) y Panamá (Rusia-2018). Y fue asistente de Francisco Maturana en la selección de su país en Italia-1990 y Estados Unidos-1994.