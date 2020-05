La empatía hacia Gonzalo Higuain es variable, un jugador que no ha tenido mucho éxito a nivel de selección es criticado en repetidas ocasiones por su falta de presencia en momentos complicados. Sin embargo, ha sido el '9′ de la selección por casi diez años y es el sexto goleador histórico a nivel de selección. Con esta experiencia, se animó a hablar de Lautaro Martínez, a quien considera como su sucesor en la ‘albiceleste’.

Las miradas apuntan a Lautaro, actual jugador de Inter de Milán, como uno de los valores para las próximas eliminatorias. El ‘Pipa’ cree que el ‘Toro’ tiene todo para ser el 9 de la selección: “Lautaro está haciendo su carrera en línea ascendiente. Estar en un grandísimo equipo como el Inter es un gran mérito. Ya jugó la Copa América, metió goles. Sin dudas tiene todas las capacidades para ser el 9 de la Selección Argentina. Depende de él. Depende de estar convencido de él mismo, porque a la edad que tiene Lautaro yo recibía muy pocas críticas. O sea, a Lautaro le quedan muchísimos años de carrera y le van a llegar palos, seguro, porque la carrera no es color de rosas y bueno, ahí es donde va a tener que estar fuerte. Los momentos malos llegan en el fútbol y ahí es donde tenés que estar fuerte de la cabeza, pero sin dudas tiene todas las cualidades para poder ser el delantero de la Selección”.

Eso sí, Higuaín argumentó también que Martínez necesitará sobrevellarlo por la corta edad que posee: A Lautaro le quedan muchísimos años de carrera y le van a llegar palos, seguro, porque la carrera no es color de rosas y bueno, ahí es donde va a tener que estar fuerte. Los momentos malos llegan en el fútbol y ahí es donde tienes que estar fuerte de la cabeza, pero sin dudas tiene todas las cualidades para poder ser el delantero de la selección”.

Respecto al futuro de Lautaro, Barcelona apunta como un nuevo destino y aquí sería compañero de Lionel Messi. “Es muy jodido. A mí con 18 años me vino a buscar el Real Madrid, ¿qué le iba a decir? ¿'No, espero a ser más grande'? No sabés lo que te va a pasar, ¿viste? Es una situación muy comprometida para él”, dijo, a sabiendas de que es muy posible que pase a estar a la sombra de Luis Suárez. Y agregó: “No quiero opinar para no armar ninguna polémica ni nada pero que te venga a buscar el Barcelona, y con Messi... No quisiera estar en sus zapatos ahora mismo, es muy difícil decir ‘no’. Estará en él tomar la decisión que crea mejor para él y su carrera”.

