Higuaín, tildado de "mercenario" por el Ministro del Interior de Italia

El traslado de Gonzalo Higuaín del Milan al Chelsea ha sido objeto de comentarios durante los últimos días. Incluso personas políticos dieron su punto de vista.

Ese es el caso de Matteo Salvini, Ministro del Interior de Italia, quien ha cuestionado la forma en cómo se marchó Gonzalo Higuaín del Milan.

Gonzalo Higuaín firmó por Chelsea hasta fin de temporada. (Foto: Twitter Chelsea)

"Se ha comportado de manera indigna. Espero que no se deje ver más por Milan. No me gustan los mercenarios", dijo.

Matteo Salvini, reconocido hincha del Milan, nunca fue partidario de Gonzalo Higuaín, por lo que celebró su salida así haya sido controversial.

"Me alegra que se haya ido. El apego a la camiseta es fundamental", aseveró el Ministro del Interior de Italia, que semanas atrás había criticado al 'Pipita' por una expulsión. "Me siento avergonzado por el comportamiento de nuestro delantero centro".