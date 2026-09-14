Hijo de Paolo Maldini se chocó en su auto en estado de ebriedad luego de anotar en la Serie A. (Foto: Composición)
Hijo de Paolo Maldini se chocó en su auto en estado de ebriedad luego de anotar en la Serie A. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

Daniel Maldini, heredero de la dinastía de la leyenda del Milan y la selección italiana Paolo Maldini, se convirtió en el centro de las portadas extradeportivas de Europa tras sufrir un aparatoso choque a bordo de su vehículo. El trágico suceso ocurrió en las calles de Milán durante las primeras horas de la madrugada, pocas horas después de haber sido la gran figura del Cagliari al convertir un gol clave en el compromiso disputado por la Serie A.

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