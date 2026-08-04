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Resumen

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El capitán argentino fue captado tras un paseo familiar por Miami. (Foto: Captura)
El capitán argentino fue captado tras un paseo familiar por Miami. (Foto: Captura)
Por Marco Quilca León

Lionel Messi volvió a demostrar que, incluso lejos de los estadios, sigue despertando admiración en cada lugar que visita. En las últimas horas se hizo viral un video grabado por un hincha que, mientras conducía tranquilamente por las calles de Miami rumbo a una tienda, se encontró inesperadamente con el capitán de la selección argentina y el Inter Miami saliendo de un establecimiento comercial junto a sus hijos.

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