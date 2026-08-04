Lionel Messi volvió a demostrar que, incluso lejos de los estadios, sigue despertando admiración en cada lugar que visita. En las últimas horas se hizo viral un video grabado por un hincha que, mientras conducía tranquilamente por las calles de Miami rumbo a una tienda, se encontró inesperadamente con el capitán de la selección argentina y el Inter Miami saliendo de un establecimiento comercial junto a sus hijos.

“Vas tranquilo camino a una tienda y te encuentras a un Messi relajado en el estacionamiento”, escribió el autor del video, todavía sorprendido por el encuentro. En las imágenes se observa al delantero del Inter Miami caminando con total naturalidad, sin un gran despliegue de seguridad y disfrutando de un momento familiar, como cualquier otra persona.

Al reconocerlo, el aficionado bajó la ventana de su vehículo y lo saludó con entusiasmo. Lejos de ignorarlo, Messi volteó, sonrió y respondió al saludo con un gesto amable antes de continuar su camino junto a sus hijos. Esa sencilla reacción fue suficiente para que el video acumulara miles de reproducciones y comentarios de usuarios que destacaron la humildad del ocho veces ganador del Balón de Oro.

"Messi"



Porque así es un día normal del argentino en las calles de Miami. pic.twitter.com/uwIpB55buf — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) August 4, 2026

La escena refleja una faceta poco habitual de la máxima figura del fútbol argentino: la de un padre disfrutando de la tranquilidad que le ofrece Miami fuera de los entrenamientos y los partidos. Mientras continúa preparándose para afrontar la temporada con el Inter Miami, Messi volvió a ser noticia, no por un gol o una asistencia, sino por un gesto cotidiano que terminó conquistando una vez más a los aficionados.

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