La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores. Uno de los homenajes que más llamó la atención fue el de Francisco Ladogana, un hincha argentino que decidió llevar parte del mensaje del astro para siempre en su piel.

Ladogana mostró en sus redes sociales el resultado del tatuaje, ubicado en una de sus piernas. El diseño reproduce de manera manuscrita un fragmento de la carta que Messi publicó para anunciar su adiós de la Albiceleste.

“Quisiera no decirte adiós. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Gracias eternas Lionel Andrés Messi. 21-07-2026”, escribió Ladogana al mostrar el resultado de su homenaje.

La fecha tiene un significado especial. Messi explicó en su despedida que la carta había sido escrita el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026, y que posteriormente confirmó su decisión de retirarse de la Selección.

“Gracias Dios por hacerme argentino”, la frase que también se volvió tatuaje

El homenaje de Ladogana no fue el único. La carta de Messi también provocó que otros aficionados decidieran tatuarse algunas de sus frases más representativas.

Una de las más elegidas fue “Gracias Dios por hacerme argentino”, con la propia letra del futbolista. En Rosario, incluso un tatuador llamado Blas comenzó a transformar fragmentos escritos de puño y letra por Messi en diseños para tatuajes.

Para reproducir la escritura del capitán argentino, el tatuador utilizó un iPad y calcó cuidadosamente los trazos originales de Messi. La iniciativa rápidamente se viralizó en redes sociales.

La despedida de Messi, publicada el 31 de agosto, puso punto final a más de 20 años de historia con la Selección Argentina. Su carta terminó con una frase que resumió el vínculo del delantero con su país: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”