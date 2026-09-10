Por Redacción EC

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores. Uno de los homenajes que más llamó la atención fue el de Francisco Ladogana, un hincha argentino que decidió llevar parte del mensaje del astro para siempre en su piel.

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