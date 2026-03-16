Un curioso momento se volvió viral en redes sociales durante el partido entre Once Caldas y Deportivo Pasto por la Liga Betplay. Mientras se disputaba el encuentro en el Estadio Palogrande de Manizales, varios aficionados celebraron un gol desde una cabina del cable aéreo que pasaba justo frente al estadio.

El momento fue captado en video y difundido en redes sociales. En las imágenes se observa a los pasajeros —entre ellos varios hinchas— reaccionando con sorpresa y euforia cuando el balón entró al arco, celebrando el tanto mientras la cabina avanzaba por la línea que conecta los sectores de Cámbulos y El Cable.

Estos chicos iban en el cable de Manizales, pasaron por el estadio y grabaron el mejor video de fútbol que he visto en mi vida.

No es sólo un deporte 💖 pic.twitter.com/ZgjKhh5KkK — ᴅᴏɴ (@alpujarrenxe) March 16, 2026

La anotación fue obra de Felipe Gómez, quien abrió el marcador en la victoria del conjunto manizaleño. La coincidencia de que la cabina pasara frente al estadio justo en ese instante permitió que los pasajeros vivieran el gol desde las alturas, generando una escena poco común en el fútbol.

El partido terminó con triunfo 4-2 para Once Caldas, resultado que lo dejó con 22 puntos y en la parte alta de la tabla del campeonato colombiano. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, el momento captado desde el cable aéreo se convirtió en una de las imágenes más comentadas del encuentro en redes sociales.