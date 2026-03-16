Por Redacción EC

Un curioso momento se volvió viral en redes sociales durante el partido entre Once Caldas y Deportivo Pasto por la Liga Betplay. Mientras se disputaba el encuentro en el Estadio Palogrande de Manizales, varios aficionados celebraron un gol desde una cabina del cable aéreo que pasaba justo frente al estadio.

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