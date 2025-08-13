Desde el Vaticano confirmaron la recepción de la indumentaria y agradecieron el gesto al líder de la iglesia católica.
Desde el Vaticano confirmaron la recepción de la indumentaria y agradecieron el gesto al líder de la iglesia católica.
Si bien no se ha confirmado alguna simpatía particular o hinchaje del Sumo Pontífice por algún club peruano, se le ha relacionado con .

En las últimas semanas, la ‘Tienda 1901′, que confecciona y distribuye prendas alusivas al equipo de La Victoria, tuvo una particular iniciativa con el líder de la iglesia católica

Tal cual mostraron en sus redes sociales, le enviaron una camiseta de Alianza Lima personalizada con su nombre a través de una encomienda.

Grande fue su sorpresa cuando recibieron una afectuosa respuesta por parte de su equipo de la secretaría del Vaticano.

“Hace un par de meses le enviamos una camiseta al papa León XIV. Hoy recibimos, con mucha alegría, una respuesta de nuestro Santo Padre, confirmando querecibió la gloriosa blanquiazul. Compartimos la carta recibida con toda la familia blanquiazul. Arriba Alianza”, publicó la cuenta de la ‘Tienda 1901′.

“El papa León XIV ha recibido un obsequio y agradece este gesto de cercanía afectuosa, a la vez que imparte, de corazón, la Bendición Apostólica, que extiende complacido a su familia y demás seres queridos”, fue la respuesta desde la Santa Sede.

Como se recuerda, el Sumo Pontífice también cuenta con la nacionalidad peruana y guarda un especial aprecio por nuestra tierra, en la cual vivió por más de 18 años.

