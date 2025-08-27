Ese pequeño club de la costa este de Inglaterra consiguió el mayor logro de su historia tras vencer en la tanda de penales a los ‘Red Devils’
Redacción EC
Redacción EC

El Manchester United quedó eliminado este miércoles en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa al ser superado en la tanda de penales por el Grimsby Town, una formación de la cuarta división.

Ese pequeño club de la costa este de Inglaterra consiguió así el mayor logro de su historia, ante un United que comenzó el partido de forma catastrófica y que perdía 2-0 a la media hora.

Los Red Devils despertaron después del descanso y consiguieron igualar en el tramo final, con los tantos del camerunés Bryan Mbeumo (minuto 75) y del británico Harry Maguire (89).

Sin prórroga, el duelo fue directamente a la tanda de penales, donde tras un gran suspense el Grimsby se impuso 12-11, una vez que Mbeumo envió el suyo al larguero.

