Hinchas de México irrumpen en hotel de Inglaterra antes del partido por el Mundial 2026 | VIDEO
Hinchas de México irrumpen en hotel de Inglaterra antes del partido por el Mundial 2026 | VIDEO
Por Redacción EC

A pocas horas del duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, un grupo de hinchas mexicanos protagonizó una curiosa escena en las afueras del hotel de concentración del conjunto europeo. Con trompetas, tambores y fuegos artificiales, los aficionados llevaron serenata a los dirigidos por Gareth Southgate durante la madrugada, con el fin de interrumpir el sueño del rival.

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