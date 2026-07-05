Hinchas de México irrumpen en hotel de Inglaterra antes del partido por el Mundial 2026 | VIDEO

A pocas horas del duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, un grupo de hinchas mexicanos protagonizó una curiosa escena en las afueras del hotel de concentración del conjunto europeo. Con trompetas, tambores y fuegos artificiales, los aficionados llevaron serenata a los dirigidos por Gareth Southgate durante la madrugada, con el fin de interrumpir el sueño del rival.

Según ESPN, la serenata comenzó alrededor de la 1:00 a.m., cuando cerca de 45 seguidores se reunieron en las inmediaciones del hospedaje ubicado en la zona de Santa Fe, en Ciudad de México. Aunque el acceso al lugar estaba completamente restringido, el ruido alcanzó el hotel y no pasó desapercibido para la delegación inglesa.

Las autoridades mexicanas habían desplegado un amplio operativo de seguridad tras el pedido de la Federación Inglesa. Un total de 500 agentes resguardaron un perímetro de 500 metros alrededor del hotel y se instalaron tres filtros de acceso para impedir el ingreso de personas ajenas a la concentración.

Llegó la serenata afuera del hotel de Inglaterra, el JW Marriott Santa Fe, Ciudad de México 🔊



Esto es lo más que pudieron acercarse los fans, el hotel está detrás de los edificios, dado que toda la parte del frente del hotel está blindado por la policía y no hay acceso. pic.twitter.com/IzrXKFz4Fc — Taca taca (@barcaplenus) July 5, 2026

El operativo evitó que los aficionados se acercaran al inmueble, pero no logró impedir que la música y los fuegos artificiales se escucharan desde el interior. La medida buscaba prevenir una situación similar a la vivida por Ecuador en la ronda anterior, cuando también fue objeto de una serenata antes de enfrentar a México.

Después de varios minutos, los hinchas abandonaron el lugar sin que se registraran incidentes. La escena, grabada por varios asistentes, rápidamente se viralizó en redes sociales y se convirtió en una de las postales más llamativas de la previa de los octavos de final del Mundial 2026.

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