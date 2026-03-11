Sporting Cristal afrontará este miércoles un partido decisivo ante Carabobo FC de Venezuela por la Copa Libertadores, y los hinchas celestes ya empezaron a organizarse para acompañar al equipo en el estadio.

A través de redes sociales, la barra Extremo Celeste 1991 difundió una convocatoria para realizar una caravana rumbo al estadio Matute, donde se disputará el encuentro frente al conjunto venezolano.

Según el afiche difundido, la concentración se realizará en los exteriores del Hotel Sheraton, en el Centro de Lima, entre las 2:30 p.m. y 3:00 p.m., desde donde los aficionados partirán juntos rumbo al recinto deportivo.

Caravana rumbo a Matute, punto de concentración frente a hotel Sheraton a las 2:30 pm. Vas en grupo y sales en grupo pic.twitter.com/vVZzvrnv4q — Gallardista (@gallardistasc10) March 10, 2026

La invitación está dirigida a toda la hinchada rimense, incluyendo asociaciones, barras organizadas e hinchas en general, con el objetivo de acompañar al equipo en un encuentro importante en el torneo continental.

“¡La caravana celeste más grande del 2026!”, señala el mensaje difundido en la convocatoria, que busca reunir a la mayor cantidad posible de aficionados antes del partido.