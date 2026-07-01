Un grupo de hinchas mexicanos protagonizó un lamentable incidente al agredir a periodistas ecuatoarianos del canal Teleamazonas en el Estadio Ciudad de México, minutos después de la victoria de México por 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El hecho ocurrió en medio del ambiente posterior al partido, que selló la clasificación del conjunto local a los octavos de final y la eliminación del equipo sudamericano.

Los periodistas de Teleamazonas fueron atacados mientras estaban al aire en su cobertura del México-Ecuador. pic.twitter.com/zdcf1xFVb6 — MrOFF (@MrOFFSIDER) July 1, 2026

El episodio más grave se produjo cuando un vaso con cerveza impactó directamente en el rostro del cronista José Carlos Crespo, quien se encontraba realizando una transmisión en vivo desde el palco de prensa. El periodista no estaba solo: lo acompañaban sus colegas Alfonso Laso y Gisella Buendía, quienes también fueron testigos y afectados por el comportamiento violento de algunos aficionados ubicados en las tribunas superiores.

Según denunciaron los comunicadores al aire, varios hinchas comenzaron a lanzar vasos llenos de cerveza y otros objetos hacia la zona destinada a los medios de comunicación, generando momentos de tensión e inseguridad. A pesar de que los periodistas alertaron reiteradamente a los agentes de la Policía presentes a pocos metros, aseguraron que no hubo una reacción oportuna por parte de las fuerzas de seguridad para frenar las agresiones.

Tras lo ocurrido, Teleamazonas expresó su profunda preocupación por la falta de garantías para el ejercicio periodístico en un evento de esta magnitud. El medio ecuatoriano exigió un pronunciamiento formal del comité organizador del torneo, así como medidas concretas que aseguren la protección de los profesionales de prensa en los próximos encuentros del Mundial 2026.