Por Joao Muñoz Tineo

Un grupo de hinchas mexicanos protagonizó un lamentable incidente al agredir a periodistas ecuatoarianos del canal Teleamazonas en el Estadio Ciudad de México, minutos después de la victoria de México por 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El hecho ocurrió en medio del ambiente posterior al partido, que selló la clasificación del conjunto local a los octavos de final y la eliminación del equipo sudamericano.

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