Cuando Hirving Lozano fue anunciado como refuerzo del Napoli de Italia por una suma superior a los 40 millones de dólares y con el rótulo de ser el refuerzo más caro en la historia del club, las expectativas que se generaron fueron altísimas. Su primer gol ante la Juventus, en el primer partido con camiseta celeste, hicieron que los hinchas se ilusionen con un goleador que podía hacer historia, pero que hoy vive un verdadero drama: pasa más tiempo en el banco y esta semana ni siquiera fue convocado.

El ‘Chucky’ ya no es, al menos por ahora, uno de los atacantes más temidos de Europa. Su presente no es el mejor para él y en la selección de México están muy pendientes de lo que pueda pasar con él. Pero si de hay algo que están seguros es que Genaro Gatusso no lo considera y le costará mucho hacerse de un espacio.

Por lo menos, esta fecha ni siquiera estuvo en el banco de suplentes en el partido que los napolitanos jugaron contra Brescia por la Serie A. El entrenador asegura que fue por una contractura, aunque serían otras las razones de su poca continuidad.

Liverpool y Napoli se enfrentaron por la Champions League. En encuentro en Anfield quedó 1-1. (AFP)

‘Rino’ aseguró que no irá a México

En la rueda de prensa previa al choque contra Brescia, Genaro Gatusso le contestó a un periodista por la poca continuidad del ‘Chucky’ Lozano y la guerra que le han declarado en México. Y respondió de forma retante: “No tomo decisiones porque no me gusta. Tomo decisiones de manera funcional. Luego me matan y me responsabilizo por ello. En México me masacraron, escribieron que me declararon la guerra. Bueno... ¡Paciencia! Ya no iré a México”, dijo.

Pero no solo fue eso. Gatusso confesó que antes del atacante mexicano, hay otro futbolista al que él quisiera darle minutos. “Tengo jugadores muy fuertes en ataque y decido juego tras juego. Creo que le estoy dando muy poco espacio a Fernando en este momento. Llorente merecería mucho más”, indicó.

Lo único cierto es que hasta la llegada de Gatusso, ‘Chucky’ había disputado 19 juegos entre agosto y diciembre entre partidos de la Champions League como la Serie A. Tras el arribo de ‘Rino’, el mexicano apenas sumó 11 encuentros. Solo en uno fue titular, el resto salió desde el banquillo.

