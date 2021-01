El nombre de Hirving Lozano ha ingresado a la historia de la Serie A este domingo. El delantero necesitó solamente unos segundos desde el pitazo inicial para anotar el 1-0 del partido entre Hellas Verona y Napoli en la jornada 19 del certamen local, que se desarrolla en el estadio Marc’Antonio Bentegodi.

De acuerdo con una publicación hecha por MisterChip, la conquista del mexicano se ha convertido en la tercera más rápida en toda la historia del campeonato italiano. El ‘Chucky’ infló las redes del cuadro local en solo 9.2 segundos. De ese modo, el azteca superó la marca de Marco Branca (9.4) en 1993.

No obstante, Hirving Lozano quedó detrás de Paolo Poggi, quien celebró en 8.1 segundos con la casaquilla de Piacenza en 2001. Mientras que el récord absoluto se registró esta misma temporada y hace unas semanas atrás cuando Rafael Leao de Milan marcó en solo 6.7 segundos.

Lo cierto es que el ‘Chucky’ Lozano sigue destacando con Napoli. De hecho, el ex Pachuca reveló esta semana que tuvo un diálogo con Gennaro Gattuso. Después de la conversación, la relación entre ambos mejoró y luego el DT le dio las oportunidades que estuvo esperando desde que arribó a Italia.

“Al principio hablamos cara a cara con el entrenador, analizando lo que me pedía que hiciera. Pasó un tiempo, luego me dio la oportunidad de demostrar mis cualidades. Gracias a Dios quiero seguir haciéndolo bien y hacer lo que me pide”, declaró el internacional mexicano en una entrevista con Radio Kiss Kiss Napoli.

#OJOALDATO - El Chucky acaba de marcar el TERCER GOL más tempranero en TODA la historia de la Serie A. Dos de esos tres tantos han sido anotados en tan solo 35 días



6.7 seg] Rafael Leão, 2020



8.1 seg] Paolo Poggi, 2001



9.2 seg] HIRVING LOZANO, 2021



9.4 seg] Marco Branca, 1993 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 24, 2021