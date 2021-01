Hirving Lozano tuvo dificultades para adaptarse al fútbol italiano. Cuando estaba atravesando por ese proceso, Napoli cesó a Carlo Ancelotti y nombró a Gennaro Gattuso con entrenador. La llegada del nuevo DT complicó más el camino del atacante, quien gozó de poca continuidad en el equipo.

Sin embargo, la situación del ‘Chucky’ mejoró notablemente en el transcurso de los meses posteriores. El mexicano admitió que un diálogo frontal con el campeón del mundo en Alemania 2006 ha sido clave para que el escenario sea favorable. Ahora, el ex Pachuca es uno de los fijos en la oncena napolitana.

“Al principio hablamos cara a cara con el entrenador, analizando lo que me pedía que hiciera. Pasó un tiempo, luego me dio la oportunidad de demostrar mis cualidades. Gracias a Dios quiero seguir haciéndolo bien y hacer lo que me pide”, declaró Lozano en una entrevista con Radio Kiss Kiss Napoli.

Desde que recibió la confianza de Gattuso, el ‘Chucky’ Lozano ha respondido con creces. En lo que va de temporada, el azteca disputó 17 encuentros en la Serie A marcando ocho conquistas, mientras que en la Copa tiene un tanto y en la Europa League también celebró en una ocasión.

Enseguida, el mexicano comentó cuáles son las aspiraciones de Napoli. “Nuestro objetivo es siempre intentar ganar en casa y fuera, no importa dónde juegues. El campeonato es muy largo, pensamos partido tras partido, la temporada es larga y siempre puede pasar cualquier cosa”, sostuvo.

De otro lado, Lozano destacó el apoyo absoluto de sus seres queridos en los momentos más complejos que vivió en Italia. “La familia siempre fue importante para mí, estuvieron a mi lado desde que empecé a jugar al fútbol, gracias a Dios por su respaldo”, concluyó.