En un mundo en el que la precocidad de los entrenadores en los clubes de fútbol llama cada vez más la atención -especialmente en Sudamérica-, todavía es posible encontrar casos antagónicos. De hecho, Marcelo Gallardo ha sido una de esas reglas a la excepción en los últimos años, manteniéndose firme en el mando de River Plate bastante tiempo. Pero él mismo se encargó de ponerle punto final a sus andanzas en el ‘Millonario’.

Si del club hubiera dependido su continuidad, Gallardo seguiría mucho más tiempo en la dirección técnica. Los éxitos conseguidos desde que tomó el timón del equipo le respaldan totalmente en ese sentido. A todo pulso, él mismo se encargó de dejar su nombre estampado en las páginas más gloriosas de River. Y nadie le olvidará.

Estamos hablando, pues, de uno de los ciclos más extensos en la historia del fútbol argentino. Con ocho años y cuatro meses en el cuadro rioplatense desde que firmó su contrato, al ‘Muñeco’ solo le superan leyendas como Guillermo Stábile (9 años en Racing), José María Minella (12 años en River), Pablo Vico (13 años en Brown de Adrogué) y Victorio Spinetto (14 años en Vélez), que perduraron más tiempo como DT’s del balompié de su país.

En ese lapso, Gallardo pudo celebrar un total de 14 títulos valiosos, que le colocan como uno de los más ganadores en su nación y el más exitoso en la historia del River Plate. Dos de esos trofeos son de la Copa Libertadores. Su huella, por tanto, es imborrable.

Siguiendo con las precisiones estadísticas, el DT argentino llegó a dirigir un total de 422 partidos, en los que obtuvo 227 victorias, 111 empates y 84 derrotas.

Marcelo Gallardo es el entrenador con más títulos en la historia del River Plate | Foto: AFP / ALEJANDRO PAGNI

En cuanto a su historial con el máximo rival, Boca Juniors, el ‘Muñeco’ se hizo cargo de 26 Superclásicos: 8 victorias, 11 empates y 7 derrotas. En esos duelos directos, además, festejó 26 goles a favor y lamentó 22 tantos en contra (+4).

Con estos números, el ‘Muñeco’ llevó a River a la cima más de una vez y se consagró. Pocos pueden presumir de lo mismo, sobre todo en la actualidad. Casos como el suyo se cuentan con los dedos. Pero, de todas formas, vale la pena recordar otros ciclos exitosos que sucedieron en el deporte rey.

Larga vida

Hace no muchos años, los clubes apostaban por proyectos que poco a poco le den una mejor forma al equipo y, con ello, los frutos a futuro. Se fundamentaban en procesos de largo plazo. Sin embargo, hoy por hoy, entrenadores entran y salen. No tienen un paradero definido. No se dilatan mucho tiempo dirigiendo a un club. Todo se mide en base de respuestas rápidas y, si no las hay, el precoz adiós de los estrategas es un hecho.

Abunda, entonces, la impaciencia y la urgencia por tener buenos resultados, pero lamentablemente no es tan fácil como puede parecer conseguirlos. Y eso lo saben muy bien Alex Ferguson, Valeriy Lobanovskiy, o el mismo Arsène Wenger, quienes sí han vivido aquella época en la que era normal dirigir solo un club en bastantes años.

Sir Ferguson (1986-2013) se mantuvo 27 años consecutivos dirigiendo al Manchester United y protagonizó una época dorada que nunca más se volvió a repetir en el Old Trafford. 38 títulos conquistados -dos Champions entre ellos- le permitieron entrar en la historia no solo del club, sino también del fútbol.

Alex Ferguson estuvo 27 años en el Manchester United | Foto: EFE / PETER POWELL

Arsène Wenger (1996-2018), por su parte, trabajó su diseño futbolístico por 22 largos años en el Arsenal, equipo con el que se consagró campeón 17 veces y donde se convirtió en una leyenda indiscutible gracias a esa gran etapa.

Y cerrando el podio, Valeriy Lobanovskiy (1974-1990) estuvo bajo el mando del equipo más grande de Ucrania, Dynamo Kiev, por 16 años consecutivos, a los que luego añadió tres años más en su vuelta al club. Ganó un total de 13 títulos nacionales de liga, nueve copas nacionales y dos Recopas de la UEFA con el cuadro ucraniano.

Esto solo para nombrar tres casos representativos, pero hay muchos más en la lista que no pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, Miguel Muñoz (1960-1974) está en la historia del Real Madrid por sus 14 años al mando y sus 14 títulos -el más laureado del club-, entre ellos dos Copas de Europa.

Miguel Muñoz es el entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid

También está el nombre de Thomas Schaaf (1999-2013), quien se mantuvo 14 años al mando del Werder Bremen, llegando a dirigir a nada menos que Claudio Pizarro en sus inicios. Con el modesto equipo alemán, conquistó seis trofeos.

Es imposible olvidar a Giovanni Trapattoni (1976 - 1986), que se mantuvo una década ininterrumpida en Juventus, logrando un total de 13 títulos. Después, tuvo una segunda etapa en la ‘Vecchia Signora’(1991 - 1994), pero solo consiguió sumar un trofeo más a su vitrina

En cuanto al presente, quizá el caso más representativo es el de Diego Simeone (2011-actual), que sigue perdurando en el banquillo del Atlético de Madrid. En casi 11 años, el ‘Cholo’ ha acumulado ocho títulos en un equipo que antes de su llegada atravesaba una sequía importante en su palmarés.

TÉCNICO CLUB PERIODO TÍTULOS Alex Ferguson Manchester United 1986 - 2013 (27 años) 38 Arsène Wenger Arsenal 1996 - 2018 (22 años) 17 Valery Lobanovsky Dynamo Kiev 1974 - 1990 (16 años) 21 Miguel Muñoz Real Madrid 1960 -1974 (14 años) 14 Thomas Schaaf Werder Bremen 1999 - 2013 (14 años) 6 Giovanni Trapattoni Juventus 1976 - 1986 (10 años) 13 Diego Simeone Atlético de Madrid 2011 - actual (10 años y 10 meses) 8

Sea como fuere, actualmente, es muy difícil encontrar una imagen igual a la de Ferguson, Lobanovskiy, Wenger con más de una década dirigiendo a un solo club y con éxitos que respalden su estadía. De hecho, Marcelo Gallardo pudo ser un caso inusual y especial en Sudamérica, aunque lo más probables es que se lo hayan llevado a Europa más temprano que tarde si hubiera continuado en River.

Lo cierto es que en diciembre esa historia de amor entre River y Marcelo se consuma y el ‘Muñeco’ se tomará el descanso que tanto merece. Pronto, seguramente, volverá a la acción.