Histórico castigo en Brasil: suspenden a futbolista hasta que su rival se recupere de una fractura | VIDEO
Histórico castigo en Brasil: suspenden a futbolista hasta que su rival se recupere de una fractura | VIDEO
Por Redacción EC

El fútbol brasileño vive una situación sin precedentes. El Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) impuso un castigo inédito al defensor del Inter de Porto Alegre, Victor Gabriel, quien deberá permanecer fuera de las canchas hasta que el delantero Gabriel Pec, de Cruzeiro, se recupere por completo de la lesión que sufrió tras una dura entrada.

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