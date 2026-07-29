Histórico castigo en Brasil: suspenden a futbolista hasta que su rival se recupere de una fractura | VIDEO

El fútbol brasileño vive una situación sin precedentes. El Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) impuso un castigo inédito al defensor del Inter de Porto Alegre, Victor Gabriel, quien deberá permanecer fuera de las canchas hasta que el delantero Gabriel Pec, de Cruzeiro, se recupere por completo de la lesión que sufrió tras una dura entrada.

La sanción se originó luego del partido entre Inter y Cruzeiro por la fecha 19 del Brasileirao. A los 58’, Victor Gabriel fue expulsado tras una fuerte infracción sobre Gabriel Pec. Aunque en un inicio se pensó que se trataba solo de un corte profundo, los exámenes posteriores confirmaron una fractura de tibia izquierda que obligó al atacante a ser operado de emergencia.

Ante la gravedad de la lesión, la Sexta Comisión Disciplinaria del STJD consideró insuficiente aplicar la sanción habitual (entre una y seis fechas) y decidió que el defensor permanezca suspendido hasta que Gabriel Pec reciba el alta médica. Según los médicos, el delantero necesitará entre tres y cuatro meses para completar su recuperación.

SANCIÓN EJEMPLAR EN EL BRASILEIRAO ✅🇧🇷



Victor Gabriel del Internacional ha sido suspendido hasta que Gabriel Pec se recupere de la lesión que sufrió tras la entrada del defensor de Internacional.



La suspensión puede durar hasta seis meses. pic.twitter.com/m614YUU7w6 — Marca Zonal | Data & Fútbol 📊 (@Marca_Zonal) July 28, 2026

Durante la audiencia, Victor Gabriel aseguró que nunca tuvo intención de lesionar a su colega y pidió disculpas públicamente. “Paso noches en vela rezando por él. Pido perdón de todo corazón a toda la gente de Cruzeiro”, expresó entre lágrimas. Además, afirmó que se ha mantenido en contacto para conocer la evolución del futbolista.

La decisión representa un duro golpe para Inter de Porto Alegre, que pierde a uno de sus defensores titulares en un momento complicado. El conjunto gaúcho ocupa el puesto 16 del Brasileirao y acumula cuatro derrotas consecutivas, por lo que la ausencia de Victor Gabriel agrava aún más el panorama del equipo en la lucha por no descender.

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