El ex lateral derecho del Real Madrid, Lucas Vázquez, fichó por el Bayer Leverkusen hasta 2027, anunció este martes el club alemán. Vázquez, cinco veces campeón de la Champions League, se incorpora como “jugador libre, ya que su contrato con la entidad madridista expiró al final de la pasada temporada”, indicó el club de la Bundesliga en un comunicado.

El jugador de 34 años, completó un examen médico en Madrid y está preparado para jugar en el próximo partido del Leverkusen, como visitante ante el Werder Bremen el sábado.

“Ahora estoy deseando continuar mi trayectoria en el Bayer Leverkusen. El club del que me han hablado mucho el entrenador Xabi Alonso y mi compañero en Madrid durante muchos años, Dani Carvajal”, señaló Vázquez.

“Con Lucas Vázquez fichamos a un jugador con muchísima experiencia que ha ganado todo lo que se podía ganar con el Real Madrid en los últimos diez años”, subrayó Simon Rolfes, director deportivo del Bayer Leverkusen, que agregó que el futbolista se convertirá en un “pilar” del equipo.

El Leverkusen estaba buscando un lateral derecho después de la salida del neerlandés Jeremie Frimpong al Liverpool al final del pasado curso.

Aparte de una breve etapa en el Espanyol, el juvenil del Real Madrid pasó toda su carrera con el club blanco, con el que levantó 23 trofeos.

La llegada del inglés Trent Alexander-Arnold al Real Madrid supuso que Vázquez descendiera en el orden jerárquico como lateral derecho, pero el nueve veces internacional con la selección española quería continuar su carrera.

El Bayer Leverkusen, que ganó la Bundesliga hace dos temporadas, ha reconstruido al equipo tras la marcha de Alonso como técnico y la de jugadores como el suizo Granit Xhaka y los alemanes Florian Wirtz y Jonathan Tah.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.