La final del Mundial 2026 estará marcada por una decisión inédita de la FIFA que ya genera un intenso debate entre aficionados y especialistas. El organismo aprobó un entretiempo de 30 minutos para el partido por el título, duplicando el descanso habitual con el objetivo de dar paso a un espectáculo musical sin precedentes, una medida que, según diversas opiniones, podría alterar el desarrollo natural del encuentro.

Según diario Sport, el show reunirá a figuras de talla internacional como Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy y Coldplay, quienes protagonizarán una presentación durante el descanso. La iniciativa busca convertir la final en un evento de entretenimiento global, al estilo de otros grandes espectáculos deportivos, aunque también ha despertado cuestionamientos por el impacto que podría tener en el rendimiento de los futbolistas.

Uno de los puntos más discutidos es el posible efecto que tendrá una pausa tan prolongada sobre el ritmo competitivo. En el caso de España, algunos analistas consideran que la interrupción podría perjudicar su estilo de juego, caracterizado por la intensidad, la posesión constante y la continuidad en la circulación del balón, aspectos que podrían verse afectados tras permanecer media hora fuera del campo.

Mientras crece la expectativa por conocer al nuevo campeón del mundo, la inédita decisión de la FIFA añade un ingrediente extra a la gran final. Más allá del espectáculo musical, la incógnita será cómo responderán los protagonistas a un descanso nunca antes visto en una Copa del Mundo y si este terminará influyendo en el desenlace del partido.

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