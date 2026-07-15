Por Kenyi Peña Andrade

La final del Mundial 2026 estará marcada por una decisión inédita de la FIFA que ya genera un intenso debate entre aficionados y especialistas. El organismo aprobó un entretiempo de 30 minutos para el partido por el título, duplicando el descanso habitual con el objetivo de dar paso a un espectáculo musical sin precedentes, una medida que, según diversas opiniones, podría alterar el desarrollo natural del encuentro.