"Fui yo quien hizo ganar al Barcelona, no Messi y Guardiola me pidió perdón", dice Samuel Eto'o

Samuel Eto'o es uno de los delanteros más importantes de la historia del Barcelona y, pese a que el club fue parte vital de su carrera, su marcha del club estuvo salpicada por problemas con Pep Guardiola, quien era el técnico culé en ese entonces.

En una reciente entrevista con Bein Sports, el camerunés habló con profundidad sobre sus problemas con Guardiola, durante la que fue su última temporada en el club barcelonés.

▶ Barcelona vs. Manchester United | Ibrahimovic sobre el partido de Champions: “Veremos quién es más fuerte”

▶ Barcelona vs. Manchester United | Champions League: la amenaza de Messi llega al 'Teatro de los Sueños' | VIDEO



"Pep ha vivido toda su vida en Barcelona, pero durante los años que pasé en Barza, él no entendió a la plantilla. Él no vivió la vida de nuestro grupo", declaró Eto'o.

El actual jugador del QSL El Qatar Sports Club recordó que el entrenador catalán no quería contar con él cuando llegó a Barcelona y fue bastante explícito al contar lo que le dijo cuando se enteró de ello.

"Le dije a Guardiola: 'Te disculparás conmigo, porque soy yo el que hará que el Barcelona gane, no Messi'. Fui yo el que hizo ganar al Barza y Pep me pidió perdón", señaló el futbolista de 38 años. "Esa era la situación en aquel entonces. Messi vendría más tarde, pero puedes preguntarle a Xavi, Iniesta y a otros que esa fue mi era", añadió.

Barcelona obtuvo la Champions League en 2009, pero de todas formas Samuel Eto'o tuvo que marcharse a Inter de Milán a la temporada siguiente. Pese ser consciente de su relación con Pep Guardiola, 'Sammy' vio con sorpresa la noticia.

"Mi abogado me dijo que el club me había puesto a la venta en el mercado de fichajes y que fue a petición de Guardiola", explicó el ex-Barcelona.

No obstante, en la temporada de su llegada al Inter, Eto'o también ganó una Champions League, por lo que consideró que lo sucedido benefició su carrera.

"A día de hoy está claro que ese movimiento y la oportunidad me dio quedará en la historia, pues me permitió ser una parte incluso más grande en la historia del fútbol al irme al Inter. Le permitió al Inter realizar el mejor fichaje en la historia del fútbol", sentenció el camerunés.