Holanda vs. Alemania EN VIVO: día, hora y canales de TV EN DIRECTO ONLINE rumbo a la Eurocopa 2020

Holanda vs. Alemania se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO en el Amsterdam Arena por la segunda fecha del Grupo C de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020. El partido será transmitido vía DirecTV Sports EN DIRECTO y El Comercio te da a conocer cómo y dónde ver fútbol online desde tu celular o cualquier dispositivo móvil.

Holanda y Alemania se enfrentan en el partido más atractivo del fin de semana con el objetivo de clasificar a la Eurocopa 2020. De esta manera, no te pierdas los goles, videos, jugadas polémicas, estadísticas y tabla de posiciones de las eliminatorias europeas.

A pesar de ganar 4-0 a Bielorrusia en la primera fecha, Holanda no se siente favorita de cara al duelo del domingo ante la atribulada Alemania por la eliminatoria para la Eurocopa 2020, dijo su capitán Virgil van Dijk.

Holanda venció 3-0 en casa al conjunto germano en octubre del año pasado y se recuperó de una desventaja de dos goles para lograr un empate 2-2 en Gelsenkirchen un mes más tarde y así ganar un lugar en la etapa final de la Liga de Naciones.

El momento contrastante por el que pasan ambos equipos quedó de manifiesto esta semana, cuando Holanda venció a Bielorrusia 4-0 en Rotterdam el jueves por el Grupo C de la eliminatoria y Alemania solo empató un día antes 1-1 en casa ante Serbia en un amistoso.

Canales para ver el Holanda vs. Alemania en vivo

Argentina: DirecTV Sports

Australia: Optus Sport

Brasil: TNT Brazil, Esporte Interativo Plus

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DirecTV Sports

Italia: Rete 4

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos: NPO 1

Perú: DirecTV Sports

España: Cuatro

Reino Unido: Sky Sports Premier League, SKY GO Extra

Estados Unidos: Univisión NOW, Univisión Deportes, UniMás

Uruguay: DirecTV Play Deportes



Horarios en el mundo para ver el Holanda vs Alemania

México: 1:45 pm

Perú: 2:45 pm

Ecuador: 2:45 pm

Colombia: 2:45 pm

Venezuela: 3:45 pm

Bolivia: 3:45 pm

Argentina: 4:45 pm

Chile: 4:45 pm

Paraguay: 4:45 pm

Uruguay: 4:45 pm

Brasil: 5:45 pm

Reino Unido: 7:45 pm

España: 8:45 pm

Japón: 4:45 am. (25 de marzo)



Últimos partidos de Holanda

13/10/18 | Holanda 3-0 Alemania | UEFA Nations League

16/10/18 | Bélgica 1-1 Holanda | Amistoso

16/11/18 | Holanda 2-0 Francia | UEFA Nations Legue

19/11/18 | Alemania 2-2 Holanda | UEFA Nations League

21/03/19 | Holanda 4-0 Bielorrusia | Eliminatorias Eurocopa 2020



Últimos partidos de Alemania

13/10/18 | Holanda 3-0 Alemania | UEFA Nations League

16/10/18 | Francia 2-1 Alemania | UEFA Nations League

15/11/18 | Alemania 3-0 Rusia | Amistoso

19/11/18 | Alemania 2-2 Holanda | UEFA Nations League

20/03/19 | Alemania 1-1 Serbia | Amistoso