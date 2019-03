Holanda vs. Bielorrusia EN VIVO: hora, fecha y canal del choque por las Clasificatorias a la Eurocopa 2020

Holanda vs. Bielorrusia: 'La Naranja Mecánica' hace su estreno en las Clasificatorias de la Eurocopa 2020 con una renovada selección que busca recobrar protagonismo en el fútbol mundial, luego de quedarse fuera de Rusia 2018.

El combinado de Ronald Koeman, impulsada por el talento de su nueva generación y que se situó en las semifinales de la Liga de Naciones, se estrena ante Bielorrusia dentro del Grupo C, en el que ha vuelto a coincidir con Alemania, histórica adversaria, que descansa en la primera jornada.

Esta serie tiene como claros favoritos a Alemania y Holanda, pero también la conforman Bielorrusia, Estonia e Irlanda del Norte. Avanzan a la siguiente ronda los dos mejores del grupo.

Convocados de la selección holandesa

El liderazgo de Virgil van Dijk; el talento del joven Frenkie de Jong; y la capacidad goleadora de Memphis Depay, con las características más resaltantes de este seleccionado tulipán.

Si bien el presente de Holanda es bueno y prometedor, en frente tendrá a una selección bielorrusa que puede sorprender. De sus últimos seis encuentros oficiales (por la Liga de Naciones), ha cosechado cuatro triunfos y dos empates.

Estas selecciones se han enfrentado en ocho oportunidades y no han empatado jamás. Los triunfos se repartieron: cinco para Holanda y tres para Bielorrusia.