Holanda vs. Inglaterra: conoce cómo seguir EN DIRECTO el partido por la UEFA Nations League

Teniendo la ilusión de llegar a la final, Holanda chocará con Inglaterra en el Estadio Municipal de Guimaraes este jueves 6 de junio por la semifinal de la UEFA Nations League . El pitazo inicial del vibrante partido se escuchará a las 13:45 horas en Perú con transmisión vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

Los dirigidos por Ronald Koeman , que empataron 2-2 con Alemania en la última fecha del Grupo 1 de la primera división (Liga A) del certamen y acabaron en el primer lugar de su zona con siete puntos y mejor diferencia de goles que Francia (2° con la misma cantidad de unidades), son conscientes que al frente tendrán a un equipo que siempre es complicado, pero no se sienten menos y confían en que podrán obtener el triunfo.

"Siempre es una batalla" entre los dos países, sostuvo el estratega de la selección de Holanda , según apunta la agencia AFP, viendo en este encuentro "una gran oportunidad de demostrar que estamos en el buen camino".

Inglaterra , en tanto, que accedió a esta instancia venciendo 2-1 a Croacia en la última jornada del Grupo 4 de la primera división (Liga A) de la UEFA Nations League y liderando su zona con siete puntos, también afrontará el determinante duelo con optimismo.

Y es que la selección goza de un reciente antecedente favorable frente a su próximo rival, dado que ya chocó con Holanda en un amistoso en marzo de 2018, y aquella vez ganó 1-0. Sin embargo, dicho encuentro fue marcado por el desenfreno de los aficionados británicos, lo que da pie a alguna preocupación en Guimaraes, donde se espera a unos 18.000 hinchas ingleses.

Hasta el punto que el seleccionador Gareth Southgate pidió a sus aficionados portarse bien en Portugal . "Formáis parte de nuestro equipo. Haced que el país se sienta orgulloso", fueron las palabras del técnico en un vídeo de la federación.

La selección de Inglaterra , cuarta en el Mundial de 2018, espera también demostrar esos galones ante Holanda , "un equipo similar al nuestro, con jóvenes jugadores apasionados y en progresión", declaró el estratega, en referencia a Frenkie de Jong o Virgil van Dijk .



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la UEFA Nations League?

Perú: 13:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Portugal: 19:45 horas vía Sport TV1

Holanda: 20:45 horas vía NPO 1, Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

México: 13:45 horas vía Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Argentina: 15:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 15:45 horas vía Esporte Interativo Plus

Colombia: 13:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 14:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 13:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 15:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes