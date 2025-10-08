Ver Honduras vs. Costa Rica EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio General Francisco Morazán por la tercera jornada del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 9 de octubre del 2025, a las 9:00 de la noche (hora de Perú), que son las 11:00 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 8:00 PM de Honduras y Costa Rica, y la 10:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? Deportes TVC transmite el partido en Honduras. Si estás en Costa Rica, míralo por el Canal 6 de Repretel. Mientras que YouTube Concacaf lo pasa online vía streaming. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

