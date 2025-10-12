Ver Honduras vs. Haití EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera por la jornada 4 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, lunes 13 de octubre del 2025, a las 7:00 de la noche (hora de Perú), que son las 9:00 PM de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, las 6:00 PM de Honduras, las 8:00 PM de Haití y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? Canal Deportes TVC y Azteca Deportes transmiten el partido en Honduras, mientras que Canal+ y AYiTi Sport 1 lo pasa en Haití. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

