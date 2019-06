Honduras vs. Jamaica EN VIVO ONLINE vía Sky HD: juegan por la Copa Oro 2019 en el Independence Park

Honduras vs. Jamaica EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Honduras vs. Jamaica este lunes 17 de junio, por la primera fecha del grupo C de la Copa Oro 2019, en el estadio Independence Park, en Kingston, desde las 8:30 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este duelo será transmitido por la señal de Sky HD para México y parte de Centroamérica. En Brazil y Alemania por DAZN. En Estados Unidos vía Univisión Deportes y Fox Sports. En Reino Unido por FreeSports TV. Streaming vía Bet365 y CONCACAF GO.

Honduras vs. Jamaica cierran este lunes la primera jornada del grupo C de la Copa Oro 2019. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Honduras vs. Jamaica - horarios en el mundo

20:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

21:30 horas en Venezuela, Bolivia

22:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

03:30 horas del martes en España, Italia, Francia, Alemania

El equipo hondureño, que dirige el uruguayo Fabián Coito, llega a la Copa Oro después de tres partidos amistosos contra Ecuador y Paraguay, rivales ante los que Honduras empató, mientras que ante Brasil perdió por paliza de 7-0.



Honduras empieza su camino en la Copa Oro 2019 este lunes contra Jamaica. (Foto: AFP)

Los otros dos rivales de Honduras en el grupo C de la Copa Oro 2019 son Curacao y El Salvador, a los que enfrentará en Estados Unidos.



A su regreso de Brasil, Coito dijo a los periodistas que la abultada derrota ante el país sudamericano algo ha dejado, aunque lamentó que Honduras no tenga gol, aspecto en lo que, en su opinión, hay que seguir trabajando ya que la selección tienen algunos delanteros veloces.



La selección hondureña, ya instalada en Jamaica, reconoció este domingo la cancha del estadio de Kingston, en el que jugará el lunes.

En tanto, el combinado jamaiquino, que dirige Theodore Whitmore disputó un amistoso contra Estados Unidos, al que derrotó por la mínima diferencia.