Ver Honduras vs Nicaragua EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Nacional por la fecha 2 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 9 de septiembre de 2025, a las 8:00 de la noche (hora de Honduras), que son las 11:00 PM de Argentina, las 9:00 PM de Perú y las 10:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? Telesistemas y Tigo Sports transmiten en Honduras, mientras que en Nicaragua lo pasa NicaSports. En el resto de América lo podrás mirar en YouTube y Concacaf GO. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

