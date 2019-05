Honduras vs. Nueva Zelanda EN VIVO ONLINE: HOY chocan por el Grupo C del Mundial Sub 20

Honduras vs. Nueva Zelanda EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | Sigue el partido por la fecha 1 del grupo C del Mundial sub 20 en el Arena Lublin desde las 11:00 a.m. (horario peruano) y con transmisión de DirecTV Sports.

El duelo entre Honduras vs. Nueva Zelanda será uno de los más atractivos de la primera jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá las posiciones en el Mundial sub 20.

El debut de los combinados de Honduras y Nueva Zelanda en este campeonato juvenil se desarrollará en la ciudad de Lublin. El juego está programado para este viernes 24 de mayo.

El combinado hondureño conducido por Carlos Tábora quiere empezar con buen pie el reto de clasificarse por primera vez en su historia a los octavos de final de la Copa del Mundo en esta categoría.

Un triunfo frente a Nueva Zelanda, la campeona de Oceanía, servirá asimismo a la selección de Honduras para desquitarse de la derrota sufrida ante los 'Kiwis' en la edición de Corea del Sur en el 2017 (3-1).

Honduras, cuarta en el último torneo Sub-20 de la Concacaf cuenta ya con amplia experiencia en los Mundiales sub 20. En Polonia vivirán su octava experiencia mundialista, tercera consecutiva.

Pero de experiencia tampoco adolecen los 'Kiwis' en Mundiales de la categoría. Nueva Zelanda ha estado presente en las últimas cuatro citas del sub 20, alcanzando los octavos de final tanto en el campeonato organizado en su casa en 2015 y en Corea del Sur-2017.

"Estamos todos muy ilusionados, es una gran oportunidad. El Mundial sub 20 es un gran trampolín a nivel personal para todos los jugadores. Todos somos conscientes de que es un potencial paso hacia un contrato profesional", afirmó el capitán neozelandés Joe Bell.

Honduras vs. Nueva Zelanda: horarios del partido

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

México 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

Chile 12:00 m.

Venezuela 12:00 m.

Argentina 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

España 6:00 p.m.



Con información de AFP