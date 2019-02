Horacio Sala, papá de Emiliano: "No tengo la esperanza de que aun esté con vida"

Horacio Sala dijo este lunes que ya no tiene "la esperanza" de que su hijo, Emiliano Sala, quien desapareció a bordo de una avioneta sobre el Canal de la Mancha junto al piloto David Ibbotson, "esté con vida", luego de que se encontrarán escombros de la avioneta y un cuerpo dentro de la misma.



"No tengo la esperanza de que Emiliano esté con vida. Sería un milagro", dijo a Radio La Red Horacio Sala, quien dialogó brevemente con varios medios locales.

Emiliano Sala: la línea de tiempo desde su desaparición hasta hallazgo de la aeronave



Hallan cuerpo sin vida en los restos del avión del futbolista argentino Emiliano Sala



"Y sí, ahora se nos terminó la ilusión. Esperemos que estén los dos cuerpos ahí adentro. No quedan más palabras para decir", sostuvo poco más tarde a Canal 13.



Luego, en diálogo con Fox Sports, dijo que todavía no sabe si el cuerpo encontrado es el de su hijo o el de Ibbotson.



"Todo esto es algo que no se puede creer. Esperemos que se encuentren los cuerpos ahí, que estén los dos, para aliviar un poco más todo el dolor", pidió.



Horario calificó a su hijo como "un chico muy querido que nunca tuvo problemas con nadie" y expresó su deseo de que se pueda encontrar un culpable de lo ocurrido a través de una investigación.

"No puede ser que quede en la nada, yo creo que se va a seguir (investigando)", indicó.



Los restos de la avioneta fueron hallados este domingo en el fondo del Canal de la Mancha por una empresa privada contratada por la familia de Sala para la búsqueda del futbolista y de Ibbotson, desaparecidos desde el pasado 21 de enero.



Ambos viajaban en el Piper PA-46 Malibú, que se perdió de los radares cuando se desplazaba entre Nantes (Francia) y Cardiff (Gales).

El equipo de búsqueda submarina halló los restos de una persona dentro del avión donde viajaba Emiliano Sala. Se desconoce si pertenece al futbolista argentino o al piloto. (Foto: AFP / Internet)

El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido (AAIB) informó este lunes que un vídeo submarino de los escombros del avión privado muestra a un "ocupante visible".



Sala, de 28 años, volaba en el Piper PA-46 Malibú con destino a Cardiff para incorporarse a su nuevo club después de que este hiciera el mayor desembolso de su historia al pagar 17 millones de dólares por su fichaje.



El futbolista argentino había firmado este año una gran campaña en el Nantes, de la primera división francesa, en el que marcó 12 goles.

Fuente: EFE