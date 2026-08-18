icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hassan, el técnico egipcio que acusó a Argentina en el Mundial, se desmaya tras pelea de sus dos esposas. (Foto: Agencias)
Hassan, el técnico egipcio que acusó a Argentina en el Mundial, se desmaya tras pelea de sus dos esposas. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Hossam Hassan, entrenador de la selección de Egipto, volvió a convertirse en protagonista de una noticia que nada tiene que ver con el fútbol. El técnico sufrió un desmayo y tuvo que ser trasladado a un centro médico luego de quedar en medio de una fuerte pelea entre sus dos esposas en un bar de un hotel ubicado en la costa norte de Egipto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.