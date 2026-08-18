Hossam Hassan, entrenador de la selección de Egipto, volvió a convertirse en protagonista de una noticia que nada tiene que ver con el fútbol. El técnico sufrió un desmayo y tuvo que ser trasladado a un centro médico luego de quedar en medio de una fuerte pelea entre sus dos esposas en un bar de un hotel ubicado en la costa norte de Egipto.

Según los reportes difundidos por medios internacionales, el enfrentamiento comenzó con una discusión verbal entre Howaida Al-Gharabawi, primera esposa de Hassan, y Dan Adam, nombre con el que es conocida Dina Mustafa, su segunda esposa. La situación fue aumentando de intensidad hasta convertirse en una pelea física. Hassan intentó intervenir, pero terminó perdiendo el conocimiento debido al impacto de la situación.

El episodio quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. Tras el desmayo, Hassan recibió asistencia y fue llevado a un hospital para ser evaluado. Las informaciones publicadas posteriormente señalaron que el entrenador evolucionaba favorablemente, aunque existen versiones contradictorias sobre la gravedad de su estado y sobre lo ocurrido después del incidente.

😳🇪🇬 Esto es 𝐒𝐔𝐑𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀: Hoissem Hassan, seleccionador de Egipto, se desmaya tras una pelea… ¡entre sus dos esposas!



Fue trasladado al hospital y está fuera de peligro. pic.twitter.com/oHUwQz5ioC — Offsider (@Offsider_ES) August 18, 2026

El nombre de Hassan había cobrado especial protagonismo durante el Mundial 2026. El entrenador llevó a Egipto hasta los octavos de final, donde perdió 3-2 frente a Argentina en un partido que terminó con polémica. Tras aquella eliminación, el técnico aseguró que su selección había sido superior y cuestionó la actuación arbitral, al considerar que hubo “factores externos” que influyeron en el resultado.

Ahora, lejos de las canchas, Hassan vuelve a ocupar titulares por un episodio personal que rápidamente dio la vuelta al mundo. El técnico egipcio deberá recuperarse del inesperado incidente mientras continúa al frente de una selección que acaba de disputar su mejor actuación mundialista en años.

*******

SOBRE EL AUTOR