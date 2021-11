América vs Pumas UNAM EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este sábado 27 de noviembre a partir de las 8 p. m. (hora peruana) en el Azteca por el partido de vuelta de los cuartos de final de la liguilla del Apertura 2021 de la Liga MX. El encuentro se transmitirá en exclusiva a través de TUDN. El encuentro que se jugó en el Estadio Olímpico Universitario el miércoles pasado terminó igualado sin goles por lo que, de mantenerse así el resultado, las ‘Águilas’ clasificarían a las semifinales, puesto a que están mejores posicionadas que su rival de turno.

América enfrenta a Pumas por el pase a semifinales de la Liga MX 2021 | Fuente: TUDN

El elenco de Coapa solo remató dos veces al arco en el encuentro de ida. Tras el pitazo final, el director técnico Santiago Solari puso paños fríos al asunto y resaltó que cada cotejo es distinto.

“En cada partido, es un mundo y no se puede comparar ya que puede cambiar mucho. El fútbol es así, cuando se achica el margen de error, se achica el tiempo para cambiar el resultado. Es una materia conocida”, manifestó durante conferencia de prensa.

Además, resaltó la superioridad de Pumas UNAM en pasajes del encuentro. “Golpeaban al principio, no nos dejaban jugar pero ya está, es parte del partido. Fue un partido muy serio por parte de ambos equipos”, añadió.

Dónde verlo; América vs Pumas

Es importante recalcar América vs Pumas UNAM por el partido de vuelta de los cuartos de final de la liguilla se transmitirá en exclusiva a través de TUDN.

América vs Pumas UNAM: horarios en el mundo

Perú: 8:00 p. m.

Ecuador: 8:00 p. m.

Colombia: 8:00 p. m.

México: 7:00 p. m.

Uruguay: 10:00 p. m.

Argentina: 10:00 p. m.

América vs Pumas UNAM: últimos enfrentamientos

24-10-2021: Pumas UNAM 0 - Club América 0 - Liguilla Liga MX

08-10-2021: Club América 0-1 Pumas UNAM –Amistoso

03-10-2021: Club América 2-0 Pumas UNAM – Liga MX

02-05-2021: Club América 0-1 Pumas UNAM – Liga MX

03-10-2020: Club América 2-2 Pumas UNAM – Liga MX

Por su parte, a los ‘Universitarios’ solo les sirve ganar para pasar a la siguiente fase de la Liguilla MX. Los ‘Auriazules’ perdió una gran oportunidad de sacar ventaja en su cancha y ahora, deberán visitar el Azteca que siempre es un lugar muy complicado.

El DT, Andrés Lillini, sabe muy bien que enfrentará un reto muy complicado para llegar a las semifinales. “No nos queda otra más que ganar. Sabemos que dura 90 minutos y debemos estar preparados. Me importa recuperarlos, sentimos el cansancio en la lucidez para tener ese último pase o esa dinámica de llegar al área”, expresó en conferencia de prensa.

“Por cómo fue el partido, tan cerrado, un gol era determinante y tuvimos cinco opciones claras y no pudimos terminar. No es fácil doblegar a un rival que defiende mucho en su área y que se cerró bien. Son juegos de un gol. Me voy con este sabor de querer una revancha”, añadió.

América vs Pumas UNAM: posibles alineaciones

América: Guillermo Ochoa, Salvador Reyes, Bruno Váldez, Sebastián Cáceres, Jorge Sánchez; Álvaro Fidalgo, Santiago Naveda, Sebastián Córdova, Miguel Layún y Henry Martín.

Pumas: Alfredo Talavera, Efraín Velarde, Nicolás Freire, Arturo Ortiz, Alan Mozo, Sebastián Saucedo, Leonel López, Erik Lira, Favio Álvarez, Diogo y Juan Dinenno.

