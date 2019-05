Hoy Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO: sigue minuto a minuto el partido por la Liga Santander

Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan en la penúltima fecha de la Liga Santander en Anoeta. Sin nada que perder y que ganar, el equipo de Zinedine Zidane buscará la última victoria del torneo para cerrar una temporada para el olvido. El encuentro se juega desde las 11:30 horas y será transmitido vía DirecTV Sports, Movistar+ y beIN La Liga en diferentes partes del mundo; además, El Comercio seguirá con el minuto a minuto vía web.

La Real Sociedad tratará de sacar provecho de la visita a Anoeta de un Real Madrid con el único objetivo de romper su mala dinámica de visitante con Zinedine Zidane, para intentar llevarse un triunfo que le permita alcanzar la séptima plaza de la clasificación, la última con premio europeo.

Aún no ha vencido Zidane lejos del Santiago Bernabéu desde su regreso. Las derrotas de Mestalla y Vallecas más los empates en Getafe y Leganés, siempre con una imagen alejada de la deseada por el técnico francés, se suman en una mala racha a las tres últimas salidas de la pasada temporada para ampliar a siete un mal registro.

Courtois seguirá en portería por tercer partido consecutivo. En defensa entrará Nacho en el centro de la zaga tras una perdida de protagonismo con Zidane pese a la baja de Ramos, a la que se suma la inesperada de Raphael Varane. Jesús Vallejo tendrá más continuidad que nunca y la oportunidad de ganar ritmo para el Europeo sub'21 y mostrar sus cualidades para el club al que salga el próximo curso.

También se espera la vuelta de Luka Modric en la medular, junto a la de Benzema en la zona del 9. Numerosas variantes para acompañar al francés en el tridente: Vinicius, Lucas Vázquez, Marco Asensio, Isco, Brahim.... todas menos Gareth Bale al que vuelve a descartar Zidane y todo apunta a que no volverá vestir la camiseta blanca.

La Real Sociedad llega con opciones de pelear por posición europea, algo sorprendente hace tres jornadas cuando cayeron en casa ante el Villarreal y el entorno dudaba de la solvencia de una plantilla que luego ha vencido a Getafe, y fuera al Alavés para tener un objetivo por el que luchar en el final de LaLiga.

Imanol Alguacil, como no podía ser de otra manera, vuelve a sufrir con las bajas para poder confeccionar un once de garantías porque a la lista de lesionados y tocados se unieron tras la última jornada Luca Sangalli y el central Aritz Elustondo y no puede recuperar a hombres de peso como David Zurutuza.

Alineaciones posibles para el partido de hoy

Real Sociedad: Rulli; Zaldua, Moreno, Llorente, Muñoz; Rubén Pardo, Zubeldia, Merino; Juanmi, Barrenetxea, Oyarzabal.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Vallejo, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Asensio o Isco, Benzema.



Los canales de TV que transmitirán el partido de LaLiga

Argentina: DirecTV Sports

Australia: beIN Sports

Austria: DAZN

Canadá: DAZN, beIN Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: Blue To Go

Perú: DirecTV Sports

España: Movistar+, beIN LaLiga, beIN Sports

Estados Unidos: beIN Sports

Uruguay: beiN Sports