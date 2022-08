Luego de eliminar a Inglaterra en cuartos de final, Argentina enfrentó a Países Bajos en el Mundial Francia 1998. El partido empezó con el marcador en contra con el gol de Patrick Kluiverth, pero Claudio López puso el empate. Ambos goles en el primer tiempo.

La expulsión de Arthur Numan (75′), dejó con muchas posibilidades a la Albiceleste, pero Ariel Ortega vería la tarjeta roja (87′), tras una cabezazo al arquero Van der Sar, luego de un acción donde simuló un penal. Dos minutos después, Bergkamp puso el 2-1 y cerró el marcador.

En entrevista a TyC Sports, Ortega contó lo que vivió en el camerino instantes después de finalizar el partido: “Nadie me dijo nada. Hubiese preferido que todos juntos me peguen, habría sido más sanador para mí, pero nadie me dijo nada. Sentí que perdimos por mi culpa”.

“Ahora lo veo y me quiero morir, me generó mucha impotencia vivir eso. Estaba haciendo un buen Mundial. Me echaron y luego vino el gol, no lo puedo olvidar, me duele cada vez que lo veo. Fue uno de los momentos más duros”, agregó el ex futbolista.

Con la camiseta de la selección argentina, Ariel Ortega disputó 3 Copa del Mundo. Debuto en Estados Unidos 1994 y luego también siendo titular en el Mundial Corea y Japón 2002.