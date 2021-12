Conforme a los criterios de Saber más

La muerte de Hugo Maradona ha dejado consternado a todo el mundo. Con 52 años, un paro cariaco se llevó al menor de los hermanos de Diego. Dentro de las tantas anécdotas que ambos tuvieron hay una muy recordada. Y es que el ‘Pelusa’ contó que el ‘Turco’ estuvo detrás del gol que le anotó a Inglaterra en el Mundial de 1986.

Aquel golazo ante Inglaterra, donde Diego Armando Maradona termina llevándose a casi todos los ingleses tuvo un guionista. Ese fue Hugo Maradona. El ‘10′ argentino resaltó que gracias a su pequeño hermano realizó esa gran jugada.

Diego Armando Maradona, en su autobiografía “Yo soy el Diego” , contó una anécdota impensada. Luego de un partido amistoso ante Inglaterra en la gira que tuvo Argentina en 1980, Hugo Maradona le hizo un apunte a su hermano mayor.

“Se dijeron muchas cosas. Como que yo no pensé en un consejo de mi hermano, en el momento... No, en el momento no, pero después sí me di cuenta, algo me habrá venido a la cabeza, porque definí como mi hermano el ‘Turco’ me había dicho”, cuenta Diego en su autobiografía.

Y es que Diego Armando Maradona realizó esa misma jugada a los ingleses. Pero terminó de otra manera. Aquella vez, no esperó que el arquero salga y no terminó en gol. Ese detalle fue visto por Hugo Maradona.

El tanto fue denominado por la FIFA como el gol del siglo, tras una votación durante el Mundial del 2002. (Foto: AFP)

“El 13 de mayo de 1980, durante una gira con el seleccionado mayor, contra Inglaterra, en Wembley, yo había hecho una jugada muy parecida, pero muy parecida y definí tocándola a un costado cuando me salió el arquero. La pelota se fue afuera por esto, por nada, cuando yo ya estaba gritando el gol”, añade Maradona.

El CONSEJO QUE TERMINÓ EN EL GOL DEL SIGLO

La gira había terminado. Diego Armando Maradona confirmaba su buen momento con la selección argentina. Pero Hugo era uno de sus mayores críticos constructivos. Entonces, agarró el teléfono y llamó a su hermano mayor.

“El ‘Turco’ me llamó por teléfono y me dijo: “¡Boludo!, no tendrías que haber tocado... Le hubieras amagado, si ya estaba tirado el arquero. Y yo le contesté: “¡Hijo de p...! Vos los dices porque lo estás mirando por televisión”, narra Diego Armando Maradona.

Con 7 años, Hugo Maradona le dio un consejo que se le quedó grabado al Diego por toda la vida. Porque 6 años, después en el México 86, el 10 alcanzó la gloria poniendo en práctica el consejo de su pequeño hermano.

“No, ‘Pelu’, si vos le amagabas, enganchabas para afuera y definías con derecha, ¿entendés?”. ¡Siete años tenía el pendejo! Bueno, la cosa es que esta vez definí como mi hermano quería.”, finalizó el relato de Diego Armando Maradona.

En el partido por los cuartos de final del Mundial México 86, Diego Armando Maradona marcó los dos goles para Argentina sobre Inglaterra. El ‘Pelusa’ cogió el balón desde el medio campo y se sacó a todos sus rivales. Otra vez quedó frente al arquero y esta vez no definió como lo hizo en 1980. En aquel encuentro también se llevó al guardameta para hacer el gol.

