Hugo Romero asume la dificultad ante Alianza Lima: “Debemos cerrarnos bien atrás y tratar de golpear”

En la previa del duelo decisivo en el estadio Alejandro Villanueva por la Fase 1 de la Copa Libertadores, el presidente del club paraguayo 2 de Mayo, Hugo Romero, se mostró consciente de la complejidad del reto que afronta su escuadra frente a Alianza Lima, pero ratificó las aspiraciones de su plantel de avanzar en el torneo continental.

Romero reconoció este martes la diferencia que existe entre ambos equipos, especialmente en cuanto a individualidades y presupuesto.

“Vamos a enfrentar al todopoderoso Alianza Lima. En casa conseguimos una victoria y sacamos una diferencia mínima, por eso venimos con la ilusión de llevarnos la clasificación”, señaló en diálogo con la prensa, subrayando el favoritismo del club peruano por jugar en casa.

“Sabemos que será muy difícil porque Alianza tiene ventaja: jugará en su estadio, a casa llena, y cuenta con mejor equipo que el nuestro”, agregó.

No obstante, el dirigente guaraní destacó el valor del grupo que representa y la ilusión que mantienen tras conseguir una mínima ventaja en el partido de ida en Paraguay.

“Si uno analiza las individualidades, Alianza ha invertido cifras importantes para conformar su plantel. Su presupuesto es mucho más alto que el nuestro, pero como club humilde estamos haciendo historia y ojalá podamos lograr la clasificación”, enfatizó Romero.

El choque de vuelta se jugará esta miércoles a las 7:30 p. m., y definirá cuál de los dos clubes avanza a la siguiente ronda del certamen sudamericano.