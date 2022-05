“¿De dónde so’ vo’? Sos un mexicano, por Dios, no me podé' molestar”, lo encaró Óscar Ruggeri, con su singular dejo argentino medio masticado y su rudeza a la hora de ir al frente, cuando fue recibido en el Real Madrid como “un ‘sudaca’ más”, allá por 1989, tres años después de que el ‘Cabezón’ saliera campeón del mundo en México. El otro protagonista era Hugo Sánchez Márquez, el ‘Niño de Oro’ que siempre estuvo en boca de todos. Por sus goles, por sus rulos perfectos, por desatar una “guerra” al pasarse del Atlético de Madrid al máximo rival de la capital o por esa habilidad innata para encarar rivales y, también, compañeros con la misma firmeza y seguridad de un crack. Porque él era eso: un crack. En esos años era el único jugador de su selección que militaba en un equipo importante de Europa. Bueno, uno de los mejores clubes del Viejo Continente y del mundo.

Apodado sencillamente como ‘Hugol’ por su facilidad rematadora de cara al arco rival, se convertiría, como titulaba el diario “Marca” de España el 6 de mayo de 199, en un mito para el Real Madrid. Y lograr eso es de unos cuantos tocados. La portada no respondía únicamente al quinto ‘Pichichi’ que conseguía el mexicano, sino al récord imposible de 38 goles en 38 partidos con la particularidad de anotar todos a un solo toque. Esa temporada, al 89-90, Sánchez no conoció de gambetas ni paredes a la hora de marcar.

Hugo Sánchez marcó nada más y nada menos que 516 goles en su carrera. Está entre los 20 máximos goleadores en la historia del fútbol. Ganó 19 títulos, destacando cinco ligas españolas y una Copa de la UEFA (hoy Europa League) en el 86. Es símbolo del Real Madrid, una institución mundial que no es para cualquiera. De hecho, muchos dicen que ser fichados por ellos es como ir a la NASA.

Hoy, con 63 años, a una década de haber dirigido al Pachuca, su último club como entrenador, está hoy a cargo de un programa en Star+ que se estrenó este martes 17 a las 8 p.m. (hora peruana): “Hugo Sánchez presenta”, en el que entrevistará a grandes estrellas del fútbol y una de ellas es Karim Benzema, el francés que ha llevado al Real Madrid a la final de la Champions League con sus goles importantes (enfrentará al Liverpool el próximo 28 de mayo) y se postula firmemente al Balón de Oro.

En ese contexto, El Comercio conversó en exclusiva con el mexicano acerca de su nuevo programa, Benzema, el Real Madrid y su idilio con la Champions, la selección peruana y el recuerdo de dos leyendas nacionales: Juan José Muñante y Héctor Chumpitaz.

—¿De qué se trata “Hugo Sánchez presenta”, el programa exclusivo de Star+?

Estoy en Madrid, es un programa de entrevistas a grandes estrellas del fútbol mundial. Son tres episodios. En uno de los episodios salgo ahí con Karim Benzema. En otro momento con Héctor Herrera, y en otro con Andrés Guardado y Diego Lainez. Todos han sido muy interesantes y atractivos. Estoy seguro que les va a agradar, les va a gustar, y los invitados que voy a tener en un futuro van a ser igual de atractivos e interesantes, pero no se los puedo revelar por ahora.

—En el tercer episodio se encontrará con Karim Benzema. ¿Es hoy el mejor jugador del mundo?

Fue un tanto especial tener a Karim Benzema frente a frente, de goleador a goleador. Fue agradable el encuentro, tomando en cuenta que tiene ahora mismo el liderazgo de los goles y para mí es el mejor delantero del mundo.

—Cuando llegó Cristiano Ronaldo al Real Madrid, hubo incertidumbre de cómo Karim Benzema se iba a adaptar a él. Cuando se fue, volvió la duda de cómo iba asumir el papel principal. ¿Cómo le ve usted?

El que no haya estado con Cristiano en estos años le dio más carácter, fortaleza. Cuando le pregunté si echaba de menos a Cristiano, o si era uno con el portugués y otro sin él, Karim dice lo mismo: “sigo jugando bien, sigo metiendo goles con Cristiano y sin Cristiano”. Como que le incomodó un poquito. Pero nosotros pensamos que no iba a poder porque la ausencia de Cristiano fue tan fuerte que dudamos, yo fui uno de ellos. Es que la suma de goles de ambos fue tremenda. Pero esa duda a Karim le fortaleció porque le dio más liderazgo, personalidad, sumado a su calidad y talento que es innato. La verdad que lo vi muy seguro de sí mismo, con mucha contundencia y seguridad en sus respuestas, cosa que me gustó porque nos asemejamos en ello, a parte de meter goles también.

—Benzema es un candidato firme a ganar el Balón de Oro este año. ¿Qué debería hacer para llevárselo?

Es un candidato firme. Sería la guinda del pastel que el Real Madrid ganara la Champions. Sería extraordinario porque ahí ya no habría ninguna duda. Aunque también está el Mundial. Pero en este caso, sin incluir ambos torneos, él es el favorito número uno para ganar el Balón de Oro. Por lo menos para mí. Y es el mejor delantero. Ahora si gana la Champions y luego Francia es el campeón del mundo, eso no es para entregarle el Balón de Oro, sino para hacerle un monumento.

—¿Qué tiene el Real Madrid que no lo tienen otros clubes para siempre estar a un paso de ganar la Champions, juegue bien o no?

La grandeza que tiene el Real Madrid es tremenda. Yo te podría explicar, pero es complicado porque la sinergia y energía que se vive en las oficinas, los campos de entrenamiento y el mismo estadio, con la gente que trabaja ahí… es una mentalidad distinta, triunfadora, ganadora. Todos hacen su labor, ponen su granito de arena para crear grandeza. Todo el que trabaja ahí tiene que pensar en ser el mejor, en ganarlo todo y dejar huella. Así lo intentamos todos lo que estamos en ese equipo, de siempre dar el máximo esfuerzo, el cien por ciento, y así lo hacen en cada partido.

—Esta campaña sobre todo, con remontadas inimaginables ante equipos poderosos…

Este año han sido remontadas una tras otra, y eso llama la atención. En algún momento escuché a un colega tuyo decir: “Bueno, sí, el Real Madrid tuvo suerte”. ¿Tuvo suerte? Pero vienen teniendo suerte durante muchos años, más de 120 años de suerte. Así que eso se traduce en calidad, talento y esa visión que tiene el Real Madrid de llevar a los mejores futbolistas del mundo para que pasen por el club.

“Juan José Muñante fue el que más me marcó”

Hugo Sánchez a la izquierda de Juan José Muñante (medio), su "padre futbolístico".

Hugo Sánchez, ídolo de miles, también tuvo sus referentes. Tenía 11 años, casi 12, cuando su país vivió por primera vez la fiesta de un Mundial. México 70 albergó a las selecciones más poderosas del mundo, disfrutó al mejor Pelé y también sonrío cada vez que el Perú de Didí deleitaba en el campo de juego. “Me marcó cuando era niño, fue tremendo el juego bonito que desarrolló Perú”, recuerda el ‘Niño de Oro’.

—¿Qué recuerdos tiene de la selección peruana?

Siempre he tenido una cercanía y unión con Perú. Me marcó desde que era un niño en el 70, que fue tremendo el tema del juego bonito que desarrolló en ese entonces y siempre ha sido así.

—Además, fue compañero de Juan José Muñante en Pumas…

Sí, es un personaje inolvidable para mí porque me ayudó en mi etapa inicial en Pumas. Fue uno de mis mejores amigos.

—¿Qué jugadores peruanos lo han marcado?

Muñante fue el que más me marcó, obviamente. Luego también tengo el recuerdo de (Héctor) Chumpitaz, que fue un jugador muy especial, muy característico, con ese golpeo potente de pelota que tenía. Ha sido llamativo que haya quedado para la historia. Son jugadores que me han marcado, así que no los olvidaré.

—¿Cómo ve las chances de Perú en el repechaje mundialista?

En teoría, debería pasar. Perú siempre ha sido un país donde gusta del juego bonito, con jugadores de mucha calidad. Por supuesto cada que hay un Mundial, uno tira por lo latino, por lo nuestro y obviamente que Perú es uno de los países que deseamos que pase y llegue lo más lejos posible.