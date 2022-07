Una verdadera odisea vivió Hulk durante y después del Flamengo vs Mineiro disputado este miércoles en el Maracaná, por los octavos de final de la Copa de Brasil , partido en el que cumplió 100 partidos con el ‘Galo’ y registró un desgaste físico extremo.

El cuadro de Belo Horizonte cayó 2-0 y quedó eliminado de la competición, sin embargo, el atacante brasileño brindó todo sobre el verde. Prueba de ello es el récord personal que batió frente a la balanza, al sufrir más deshidratación que nunca.

“Desde que llegué al Atlético este ha sido el partido en el que más me he deshidratado. Hoy he perdido seis kilos”, reveló Hulk a las 3:50 de la madrugada de Brasil (1:50 del Perú), en su salida del estadio luego de una maratónica sesión de control antidopaje que además soportó. A consecuencia de este retraso, el artillero perdió el vuelo del plantel alvinegro y regresó a bordo de un jet privado.

“Fue agotador (la prueba de drogas). Estaba cansado. Empecé con 97 kg, terminé con 91 kg. Y todavía cae en el dopaje. Me quedé allí durante cuatro horas, bebí 30 litros de agua. Pero me costaba orinar. Funcionó. Ahora es el momento de volver a casa”, agregó ante los pocos hombres de prensa que lo esperaban a las afueras del Maracaná a altas horas de la noche.

3h50: Hulk acaba de deixar o Maracanã. Ele disse que foi o jogo no qual mais perdeu peso no Galo, 6kg. pic.twitter.com/MzC15pH3NT — Fred Ribeiro (@fredfrm) July 14, 2022

No obstante, más allá del cansancio, el jugador celebró la marca que alcanzó con Mineiro. “Llegar a los 100 partidos con la camiseta de un club tan grande y respetado. Estoy muy feliz. Quería irme con la clasificación, con un gol. Pero céntrate en los próximos partidos, quiero jugar muchos más partidos con la camiseta del Galo”, añadió al respecto.

Roberto Chiari, su preparador físico en Atlético Mineiro, ya había explicado el proceso que afronta el exdelantero de la ‘Canarinha’ cada vez que juega. “Suda mucho, eso no quiere decir que sea malo, de hecho el deportista que suda mucho usa el mecanismo más eficiente para disipar su calor corporal, que es a través del sudor”, detalló en marzo.