El último miércoles 11 de enero se desató una “bomba” musical llamada BZRP Music Sessions #53. Esta fue la colaboración entre la cantante Shakira y el productor argentino Bizarrap que fue, evidentemente, un descargo de la colombiana tras su dolorosa ruptura con Gerard Piqué, exfutbolista del FC Barcelona.

Luego de que la canción saliera a la luz y se convirtiera en viral en todas las plataformas virtuales, Ibai Llanos, amigo de Piqué, se pronunció y publicó un escueto mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Creéis que lo de Shakira va por Piqué? — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

“¿Creéis que lo de Shakira va por Piqué?”, posteó el reconocido streamer en la mencionada red social, recibiendo miles de reacciones y comentarios por parte de sus seguidores.

Canción de Shakira y Bizarrap

Reacción de Ibai Llanos

En una transmisión en vivo, el español reaccionó al escuchar la canción. “Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, fue la parte que más lo sorprendió.

La reacción de Ibai Llanos, que es amigo de Piqué, es mítica. 🤣pic.twitter.com/0aK4GX1vfk — #PorQuéTT (@xqTTs) January 12, 2023

“Descanse en paz Gerard Piqué”, agregó Ibai Llanos en Twicht.

La nueva canción de la cantante colombiana tiene claras referencias hacia Gerard Piqué y su nueva pareja sentimental, Clara Chía.